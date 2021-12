La actividad del volcán de La Palma disminuye hasta "prácticamente desaparecer"

La actividad eruptiva del volcán de La Palma ha disminuido hasta "prácticamente desaparecer" y permanece en estos momentos en una "situación de impás" en la que sólo es visible una "escasa y débil" actividad fumaroliana y sin que el cono esté emitiendo lava. No obstante, los científicos mantienen la prudencia a la hora de hablar del final de la erupción.

Así lo ha informado el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que ha indicado en rueda de prensa que esta situación ha venido precedida de una importante fase explosiva ocurrida este lunes, entre las 17.45 y las 19.00 horas, con eyección de cenizas y caída de bombas, especialmente hacia el flanco norte de la emergencia. Miguel Ángel Morcuende destacó que, según han constatado los integrantes del Comité Científico, la actividad del volcán en estos momentos está "claramente atenuada", en tanto en cuanto hay unos niveles de tremor "prácticamente inexistentes", hasta alcanzar ruidos de fondo; una sismicidad muy baja, tanto a profundidad intermedia como a profundidades superiores a 20 km, y no hay signos de deformación debido a la ausencia de presión.

La situación en estos momentos es de débil desgasificación en el edificio volcánico. Vídeo a las 13.00 hora canaria / The situation at the moment is of weak degassing in the volcanic edifice. Video at 1:00 pm Canarian time pic.twitter.com/4bXnQttFBO — INVOLCAN (@involcan) December 14, 2021

Un equipo de INVOLCAN se encuentra monitorizando la emisión de gases en el entorno del edificio volcánico principal / An INVOLCAN team is monitoring the emission of gases in the surroundings of the main volcanic edifice pic.twitter.com/S5uf6HGODs — INVOLCAN (@involcan) December 14, 2021

Respecto a las coladas, Morcuende señaló que el flujo de lavas continúa desde la base occidental del cono, sobre todo a través de tubos volcánicos, aunque con un caudal "muy disminuido" y "muy debilitado" en relación a este lunes. Mientras, en el delta lávico de la zona de Las Hoyas la colada discurre sobre lavas anteriores sin nuevos aportes al mar.

Morcuende apuntó que el único parámetro que sigue registrando valores muy altos es el dióxido de azufre (SO2), sobre todo en el penacho volcánico, donde se sigue alcanzando una cantidad "enorme" de toneladas diarias. Sin embargo, resaltó que es una variable que, "con pequeños pulsos de vez en cuando", sigue manteniendo una actitud decreciente desde el 23 de septiembre.

Fotografía tomada desde la Carretera de San Nicolás (Las Manchas) a las 12.15 hora canaria / Photograph taken from San Nicolás Road (Las Manchas) at 12.15 pm Canarian time pic.twitter.com/fnb4AQLsje — INVOLCAN (@involcan) December 14, 2021

ACTITUD DE PRUDENCIA. Pese a todos estos observables de claro descenso de la actividad del volcán, el director técnico del Pevolca incidió en que todavía "tenemos que seguir esperando" para poder afirmar que la erupción ha llegado a su fin, pues "la impresión puede ser una y la realidad puede ser otra". Añadió que la actitud del Comité Científico ha sido "claramente de prudencia, de tranquilidad y de esperar", pues "en principio esto va razonablemente bien, pero nada más".

A este respecto, Miguel Ángel Morcuende recordó que ya el lunes de la semana pasada la erupción presentaba una situación "parecida" a la de este martes y sin embargo este lunes se produjo "un pulso importante, con una importante salida de lava que llegó a preocupar, sobre todo por el ancho que tuvo, que se pudo cifrar en algunos momentos en 200 metros".

De igual forma, advirtió de que si bien la sismicidad es muy baja, tanto a profundidades intermedias, entre 10 y 15 km, como a profundidades de más de 20 km, en el día de hoy, sobre las 10.15 horas, se ha registrado un terremoto de magnitud 3.5 (mbLg) a 10 kilómetros de profundidad.

INFORME CIENTÍFICO. En relación a la calidad del aire asociada al dióxido de azufre, este lunes se superaron los niveles extremadamente desfavorables en El Paso, Los Llanos y Tazacorte entre las 07.00 y las 13.00 horas, lo que obligó durante esas horas al confinamiento de la población. Por la tarde, todos los valores descendieron en las estaciones de la isla.

Por otro lado, sobre albergados en hoteles, hay 551 personas, cuatro más que el lunes. Del total, 395 se hospedan en Fuencaliente, 69 en Los Llanos de Aridane y las 87 restantes en Breña Baja, gestionados por Cruz Roja y los servicios municipales. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.