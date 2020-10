Un accidentado paralítico cobra 10 euros del millón de la indemnización

A familia dun xornaleiro que quedou tetrapléxico tras un accidente de tráfico no que chocou contra unha mula no 2004 conseguiu hoxe cobrar 10 euros da indemnización ordenada polo xuíz polo suceso, que quedou fixada nun millón de euros.

Trátase dun caso que ocorreu o 29 de febreiro do 2004, cando Juan Carretero Gil, de 66 anos, natural de Algodonales (Cádiz), quedou tetrapléxico por un accidente de tráfico ao chocar o vehículo no que viaxaba cunha mula ás 21.30 horas, na estrada que une Utrera con Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

A familia do xornaleiro, que faleceu anos despois, criticou o "atasco" do xulgado de Utrera, xa que non recibiron a indemnización dun millón de euros, e soamente conseguiu embargar dez euros.

Polo atraso na cobranza, a Xustiza fixou o aumento da multa en 60.000 euros polo funcionamento do xulgado, que tardou un ano en recibir.