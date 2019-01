El abuelo de Marta del Castillo pide la repetición del juicio por "mala praxis"

José Antonio Casanueva, abuelo materno de la joven Marta del Castillo, asesinada por Miguel Carcaño el 24 de enero de 2009, ha acudido este al nuevo fiscal jefe de Sevilla para pedirle que se repita el juicio contra los cuatro acusados del crimen por "mala praxis" del tribunal que absolvió a tres de ellos.



A punto de cumplirse una década del crimen de su nieta, cuyo cuerpo sigue sin encontrarse, el abuelo de la joven ha acudido a la Audiencia Provincial de Sevilla para registrar un escrito en el que solicita al fiscal, Luis Fernández Arévalo, lo que ya pidió a su antecesora, la actual fiscal jefe del Estado María José Segarra.



En el juicio fue condenado a 21 años de prisión Miguel Carcaño, como autor confeso del asesinato, y absueltos su amigo Samuel Benítez, su hermano, Francisco Javier Delgado, y la entonces novia de este María García Mendaro.



Tanto en su escrito como en sus declaraciones a los periodistas, Casanueva ha hecho especial hincapié en las "contradicciones" entre esta sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que juzgó a los cuatro procesados en el 2011, y la del juzgado de menores que encausó a Javier Delgado "El Cuco", condenado como encubridor a tres años de internamiento en un centro de menores al tener menos de 18 años en el momento del crimen.



El abuelo de Marta del Castillo ha subrayado que en la sentencia del menor se sitúa la hora en la que supuestamente sacaron el cuerpo de Marta del piso de Carcaño entre la 1 y la 1.30 de la madrugada –hora en la que según declaró María García Mendaro estaba estudiando en el piso y cuando el padre de Marta llegó a acudir buscando a su hija– frente al fallo de la Sección Séptima que la fija entre las 22 y las 22.30 horas, cuando aún la joven no habría llegado al piso.



José Antonio Casanueva insiste en que el tribunal no ha tenido en cuenta a "dos testigos principales", un vecino del bloque y el dueño de un bar que estaba cerrando, que señalaron la hora aproximada de la salida del cuerpo sobre la una de la madrugada.



Con todo, es difícil que un caso ya juzgado y cuya sentencia ha sido ratificada por el Supremo vuelva a enjuiciarse si no es por la aparición de nuevas pruebas que den un vuelco al asunto por el principio "non bis in ídem" que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.



Pese a ello, la familia de Marta del Castillo no se rinde y coincidiendo con el décimo aniversario del asesinato de la joven han convocado una manifestación el próximo 26 de enero en Sevilla que previamente anunciarán este viernes en una rueda de prensa y este fin de semana con una caravana de coches y motos por las calles de la capital hispalense.