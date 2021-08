La angustiosa llamada que recibió una letrada del turno de oficio: "abogada, mi ex está aquí"

"ABOGADA tengo miedo, está mi ex en la puerta". Así arranca Mar Hermano, letrada de oficio, su relato en Twitter sobre la llamada que recibió la noche del pasado 5 de agosto, mientras estaba de vacaciones, de una víctima de violencia machista. Respondió al teléfono y la ayudó. "Es parte de nuestro trabajo", asegura.

Ayer, 23 horas, esta Abogada de vacaciones, los únicos 15 días desde hace 365, y soy afortunada, conste, llamada de teléfono, clienta víctima de viogen, mi familia, no lo cojas por favor, estás con nosotros, esta Abogada, ¿Cómo no lo voy a coger? No sé si pasa algo...lo cojo... — Mar Hermano ⚖❤ (@maritahermano) August 6, 2021

Las respuestas al hilo de Twitter, que ya supera los 2.600 'Me gusta', se colmaron de mensajes de compañeros del turno de oficio que aplaudían su actuación y contaban sus propias experiencias. Mar Hermano subraya que todos están "en el mismo barco".

En concreto, los casos de custodias compartidas o violencia de género hacen sonar el móvil a los abogados de este turno a cualquier hora del día. En la mayoría de las llamadas, como lo hizo Mar, se quitan la toga para "ejercer" de "psicólogos o de padres y madres porque «va en la profesión".

Un buen profesional también es un buen ser humano y tú te involucraste al máximo por su seguridad.

Aunque realmente el móvil de trabajo pienso que debería dejarse apagado durante vacaciones, pero siendo penalista... Difícil.

Gracias a personas como tú el mundo es mejor 😊 — Marta GR⚖ (@Marta_GR7) August 6, 2021

Se de que hablas…..somos imprescindibles, y no hay mas. Y el professional empàtica contesta y discrimina si es importante o no. Feliz descanso compañera!!!!! — Silvia Moya (@moyaabogados) August 6, 2021

....hay que visibilizar el papel de las abogadas en casos de VG!!!!!!! Mucho trabajo pendiente!!!!! — Casilda Rueda (@CasildaRueda) August 9, 2021

Cuando están de vacaciones no dejan ni el portátil ni el teléfono móvil en casa por lo que pueda pasar. Mar, especialista en violencia machista, dice que las víctimas también viajan con ella. Eran alrededor de las once de la noche del pasado 5 de agosto. Mar Hermano disfrutaba de sus primeros días de vacaciones junto a su familia en Almonte (Huelva). De repente, sonó el teléfono. "No lo cojas, por favor, estás con nosotros", le pidieron suplicando algunos de sus familiares.

"¿Cómo no lo voy a coger?". Mar descolgó y lo primero que escuchó fue un llanto. "Abogada, perdone que la moleste, tengo miedo, mi ex está en la puerta". Era una de sus representadas. Su agresor, con una orden de alejamiento vigente, la estaba amenazando.

Mar no se lo pensó un segundo: "¡Llama a la Policía! ¿Estás sola?". La mujer estaba con un familiar, pero no quería avisar a la Policía porque sería «mucho peor». Mar le pidió que le pasara el teléfono a su acompañante. "Por favor, llamad ya". Era importante comprobar si el agresor seguía en la puerta. A los minutos se fue. "Poned una denuncia", les aconsejó Mar.

"Entonces, la que tenía miedo era yo", reconoce esta abogada. También sentía impotencia por estar lejos, por dudar de si su ayuda había sido suficiente. Mar pasó la noche intranquila, pero a las siete de la mañana recibió este mensaje en el teléfono: "Todo bien, denuncia puesta, gracias por escucharme y apoyarme".

Esa misma mañana, Mar decidió publicar un hilo en su perfil de Twitter en el que narraba lo sucedido. Lo hizo, dice, para "visibilizar y poner en valor el compromiso y la responsabilidad social" de los abogados, en especial los del turno de oficio, quienes dan asistencia a personas con capacidades económicas limitadas y, en ocasiones, que se encuentran en un entorno social desestructurado.

La respuesta de sus compañeros de profesión fue "abrumadora". "Todos me entienden, estamos en el mismo barco", remarca. Mar quiere resaltar que no conoce a ningún colega que no hubiese descolgado esa llamada. "Queremos que las víctimas cuenten con nosotros, les pido que no dejen de llamarnos", incide la jurista. Son abogados, pero muchas veces ejercen de psicólogos -con el permiso de estos profesionales- o, incluso, de padres, madres y hermanos mayores. "Va en la profesión", subraya Mar.