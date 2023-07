Abascal ve en Vox la solución a un PP que "blanquea" a los socialistas

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, llamó este viernes a la movilización masiva y pidió el voto para Vox frente a un PP que "blanquea" al PSOE con sus ofertas de pactos y arriesga la posibilidad de echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Abascal hizo este llamamiento en declaraciones a los periodistas antes del mitin de cierre de campaña en la plaza de Colón, de Madrid, donde reunió a unas cinco mil personas, según su partido.

Abascal incidió en que quedan 48 horas para "liberar España del peor Gobierno de la historia" y advirtió de que no se le puede "blanquear" como, según dijo, ha hecho el PP durante la campaña con su oferta "permanente" de pactos al PSOE para repartirse el poder "en un nuevo acuerdo bipartidista".

Según Abascal, con esa actitud el PP hizo que disminuya "la alerta de la sociedad" ante lo que "significa un Gobierno cuatro años más del PSOE" y ha puesto en riesgo la alternativa.

Por eso, llamó a la movilización masiva y apeló a quienes confían en Vox que "no den esta batalla por ganada" y que "no hagan como el PP, que ya está repartiéndose ministerios y vicepresidencias".

Y les pidió que "convenzan" a quienes tienen dudas de que "solo Vox se atreve al cambio de rumbo que necesita España" y a "enfrentar de verdad todas las consecuencias de las políticas socialistas y de sus aliados separatistas y terroristas".

"Lo demás son parches, lo demás es una incógnita, lo demás es apostar por aquellos que no se sabe a quién van a entregar los votos de los españoles", advirtió Abascal, para quien el voto a Vox es "un voto seguro y va a ser el día 23 de julio un voto totalmente decisivo".

Unas ideas y unas apelaciones al "auténtico voto útil" que repitió el líder de Vox en el mitin, en el que insistió en que el PP quiere derogar el sanchismo ofreciendo un pacto a Sánchez.

"Yo no entiendo nada", afirmó Abascal, que lamentó que el PP quiere pactos "con todos, menos con Vox", momento en el que los asistentes empezaron a corear el ya habitual cántico de los actos de Vox "que te vote Txapote".

Y es que, según su líder, frente al Gobierno de la "excepción ibérica", formado por "comunistas y separatistas", solo está Vox, porque "otros le han blanqueado y le han tendido la mano".

"Hemos cancelado agendas culturales, ¿qué esperaban?"

Durante el mitin, Abascal recordó que quieren llegar al Gobierno para pilotar un "cambio de rumbo", y puso como ejemplo la polémica por las cancelaciones culturales. "Se escandalizan porque hemos cancelado las agendas culturales, ¿qué esperaban?", sacó pecho. Y añadió: "Nosotros no somos como los que conocían antes, somos distintos" y cuando llegan al poder cambian "las agendas culturales de la izquierda".

"Los vamos a cancelar"

"Los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos", enfatizó Abascal, asegurando que lo harán "defendiendo los intereses de todos los españoles" y no los de "la secta izquierdista que ha secuestrado la cultura en España". Y concluyó: "O rojo o verde, no hay más, porque el botón azul no funciona por mucho que le den".

20 líderes

Abascal recordó que cerca de una veintena de líderes y dirigentes europeos e iberoamericanos han apoyado la campaña de Vox, entre ellos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y los presidentes de Hungría, Viktor Orban, y de Polonia, Mateusz Morawiecki.