Ábalos reclama a Ferraz su readmisión al considerar que su expediente ha caducado

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha reclamado a la dirección federal del PSOE su readmisión como militante del partido al considerar que el expediente que se le abrió para ordenar su expulsión está paralizado y ha caducado.

En un comunicado firmado por el propio Ábalos y dirigido a la Ejecutiva Federal del PSOE -que ha sido avanzado por El Mundo y al que ha accedido Europa Press- el ahora diputado del Grupo Mixto pide que se le reintegren todos sus derechos como afiliado y se ponga fin al expediente abierto en el mes de febrero, a raíz del estallido del llamado caso Koldo, que investiga presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes de su colaborador Koldo García Izaguirre.



Ese expediente ordenaba la suspensión cautelar de militancia y buscaba que Ábalos dimitiese como diputado, pero como este se negó, fue expulsado del Grupo Parlamentario Socialista y pasó al Mixto. De hecho en las últimas semanas ha advertido de que dejará de votar igual que el PSOE de forma seguidista y ya ha empezado a hacerlo.



En el escrito trasladado a Ferraz, que tiene fecha del 13 de septiembre, Ábalos denuncia que el expediente está "absolutamente paralizado", el instructor no se ha pronunciado sobre si admite o no las pruebas solicitadas y tampoco le han comunicado los cargos que le atribuyen.



Ábalos admite que los estatutos y el reglamento del PSOE no establecen un periodo máximo para la resolución de un expediente, pero señala que esta omisión "no puede amparar a la organización para mantener sine die un expediente abierto con suspensión cautelar que perjudica gravemente los derechos políticos de un afiliado".



Ante la falta de concreción en las normas internas del PSOE, el diputado recurre al régimen administrativo común, que establece un máximo de seis meses para resolver un expediente, según alega. Señala además la "inactividad absoluta" del PSOE que no ha realizado ninguna actividad en el expediente más allá de su apertura, añade.

Por tanto considera que debe decretarse la "caducidad" del expediente que "dejaría automáticamente sin efecto la suspensión cautelar de militancia" de modo que recuperaría de inmediato todos sus derechos como afiliado.