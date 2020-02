Ábalos lo niega todo: el oro, las maletas y la zona VIP con Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha denunciado en el Congreso las "falsedades" que a su juicio se han publicado en torno a la escala en el aeropuerto de Madrid de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y entre esas noticias ha mencionado las relativas al paso de la mandataria por el Duty Free y la zona VIP, las 40 maletas que salieron del avión o el supuesto transporte de oro.

También ha aprovechado para criticar la "miseria moral" de la oposición y ensalzar a otro nombre del 'caso Delcy', Koldo García Izaguirre, recientemente nombrado consejero de Renfe Mercancías, a quien se atribuye un papel activo en apoyo de la vicepresidenta Rodríguez.



Mientras el PP y Vox le pedían la dimisión, el ministro se ha remitido a sus explicaciones de las últimas semanas y ha acusado a la oposición de tratar de cazar una mentira "construyendo falsedades".

La primera pregunta fue del diputado del PP Andrés Lorite, que quería saber si el ministro ordenó que se habilitara una zona preferente para Rodríguez en el aeropuerto de Madrid Barajas, pese a que por las sanciones europeas tiene prohibido pisar suelo español. "La respuesta es clara y rotunda: No", contestó.

NO DICE UNA VERDAD NI POR EQUIVOCACIÓN. Para Lorite, el ministro "no una verdad ni por equivocación", junto con Pedro Sánchez son "la encarnación de la mentira", y el Ejecutivo es un "gobierno fake", por lo que ha instado a Ábalos a asumir responsabilidades y a dimitir.

Ábalos ha señalado que no se puede ir a cazar la mentira "construyendo 300 falsedades". "Las falsedades de la sala VIP, del paseo por el Duty Free, de las 40 maletas, de la llamada telefónica, del oro", ha enumerado.

A partir de ahí, ha acusado al PP de ser "el partido de la mentira" y ha recordado actuaciones de gobiernos 'populares' en crisis como la del atentado del 11 de marzo de 2004 o el accidente del Yak 42, lo que fue replicado con gritos de 'dimisión, dimisión'. "No sé para qué me quieren preguntar si no me dejan hablar, es un sinsentido", ha comentado.