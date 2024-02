Ábalos dimite como presidente de la Comisión de Interior del Congreso pero sigue como diputado

El exministro José Luis Ábalos ha dimitido este lunes como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, han confirmado a Efe fuentes socialistas, pero mantiene por el momento su acta de diputado pese a la petición del PSOE para que la entregara por "responsabilidad política" en el caso Koldo.

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decidió este lunes "por unanimidad" solicitar al exministro la entrega de su acta al Grupo Socialista a raíz del caso Koldo, según anunció la portavoz del PSOE, Esther Peña.

El PSOE considera que "sí existe una responsabilidad política" por parte de Ábalos, a pesar de que "no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación".

"No nos sentimos jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero, a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política", ha dicho Esther Peña.

Además de reclamar a Ábalos su acta de diputado, el PSOE ha acordado registrar de manera inmediata en el Congreso la solicitud de creación de una comisión de una investigación sobre la compra de material sanitario por las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus.

Su primera tarea, ha explicado Peña, será el caso que afecta a un supuesto cobro de comisiones por parte del exasesor del exministro de Fomento.