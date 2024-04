Unas 5.000 personas apoyan a Sánchez ante el Congreso en una marcha sin siglas políticas

Varios miles de personas se han manifestado este domingo ante el Congreso de los Diputados en una marcha sin siglas políticas que ha recorrido el Paseo del Prado para apoyar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y protestar contra lo que se considera un intento de la derecha de "echar" al Ejecutivo progresista.

La manifestación, que ha reunido a unas 5.000 personas según la Delegación del Gobierno de Madrid, ha sido convocada por la asociación juvenil La Plaza bajo el lema 'Por amor a la democracia' y ha echado a andar a las siete de la tarde desde la Estación de Atocha de Madrid. Allí, uno de sus portavoces, José Luis Martínez, ha señalado que la protesta pretende "defender la democracia" y exigir al PP que "deje de jugar sucio".

"El PP y su poder mediático y judicial son una mafia que se pone en marcha cada vez que pierden el poder", ha lamentado Martínez, quien ha reclamado una "oposición limpia, justa y a la altura de este país".

Unas 5.000 personas se manifiestan frente al Congreso por la democracia, horas previas a la decisión de Sánchez https://t.co/0zKD5kWxDt pic.twitter.com/oEhK7Jplof — Europa Press (@europapress) April 28, 2024

Presencia de Sumar y Más Madrid

Sin embargo, los organizadores han pasado a un segundo plano con la llegada de algunos dirigentes políticos de Más Madrid, que junto a Sumar han capitalizado la manifestación. De hecho, la mayoría de asistentes desconocía quién había convocado la movilización y atribuían al partido de Yolanda Díaz la iniciativa. "Se ha publicitado muy poco", lamentaban algunas de las manifestantes, que, como la mayoría, han recibido la convocatoria vía Whatsapp.

En declaraciones a los medios, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este domingo que ha trasladado su "cariño y ánimo" a Sánchez, y ha pedido que se pare con el "bullying político" de la derecha que solo hace que "deshumanizar" al contrario.

Por su parte, el diputado de Sumar Íñigo Errejón ha subrayado que "esta no es una movilización por un partido", sino "para que la izquierda pueda gobernar en España". "Los resultados de las urnas se tienen que respetar", ha exigido.

Los asistentes han salido a la calle un día antes de que Pedro Sánchez anuncie este lunes su decisión de "si merece la pena" seguir ejerciendo el cargo después de que un juzgado de Madrid abriese diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia de Manos Limpias.

Entre las consignas más escuchadas se han repetido algunas de las que ya sonaron este sábado ante Ferraz. "No estás solo", "No pasarán" o "Sánchez, quédate" han sido algunas de las preferidas, a las que se han unido otras como "Izquierda o derecha, la urna se respeta"; "La democracia no se vende, la democracia se defiende"; y "Partido Popular, no nos vas a echar".

Los organizadores también han optado por repetir la playlist que amenizó el sábado a los militantes socialistas. Perra de Rigoberta Bandini, Quédate de Quevedo y Pedro de Raffaella Carrá se han podido escuchar también este domingo ante el Congreso.

La diferencia más significativa con la manifestación de Ferraz ha sido la casi completa ausencia de banderas con siglas políticas. Se ha podido vislumbrar alguna insignia socialista, pero la mayoría de asistentes portaban carteles blancos con los lemas '¡No te rindas!' y '¡Sí, sigue!'.

Apoyos desde el mundo de la cultura

Representantes del mundo de la cultura respaldaron este domingo a Pedro Sánchez en un acto, organizado por CC OO y UGT, en el que reivindicaron "la legitimidad democrática y la convivencia", frente al "odio, el impudor y la mentira" que ponen en peligro la convivencia.

Los secretarios generales de esos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, fueron los encargados de abrir la jornada, en la que también tomaron la palabra el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la actriz Marisa Paredes y el cantante Miguel Ríos, entre otros.

Los asistentes al acto, que se convocó sin siglas con el fin de dar cabida a distintas sensibilidades políticas, consiguieron abarrotar el auditorio Marcelino Camacho y una sala adyacente en la que se colocó una pantalla gigante para que se pudieran seguir las intervenciones.

Pedro Sánchez desvela este lunes su decisión

El presidente del Gobierno comunicará este lunes su decisión sobre si continuará o no al frente del Ejecutivo, pero mantiene la incógnita incluso de la hora a la que comparecerá en el Palacio de la Moncloa para informar del resultado de su periodo de reflexión.

Sánchez ya emplazó al lunes para dar cuenta de su decisión tras meditar si, como se preguntaba en la carta a la ciudadanía divulgada el pasado miércoles, merecía la pena seguir aguantando lo que considera una campaña de "acoso y derribo" contra él atacando también a su esposa, Begoña Gómez.

Durante el día, fuentes del Gobierno han informado de que no había aún fijada una hora para la comparecencia y tampoco se ha concretado en la habitual agenda del Ejecutivo que se distribuye la víspera de cada jornada. No hay en esa agenda ninguna actividad de Sánchez y solo se anuncian actos de seis ministros, cuatro de ellos de la parte socialista del Gobierno.