Zapatero pide el voto para Méndez porque "ella se parece a Lugo"

El PSdeG vivió este lunes el que muy probablemente será el punto álgido de su campaña municipal con la visita del mito sonriente del socialismo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien demostró que conserva intactas sus dotes de cautivador de simpatizantes y recomendó a los lucenses votar a Lara Méndez como alcaldesa, porque "Lara se parece como nadie a Lugo".

Más de 500 personas ideológicamente entregadas convirtieron el mitin de la Praza de Santa María en una gran fiesta del orgullo del PSOE. No era para menos, porque en el programa se anunciaban las primeras figuras del socialismo reciente en sus versiones más personales: el exalcalde José López Orozco en representación del orozquismo; José Ramón Gómez Besteiro, apoyado por Valentín González Formoso, como cabeza del besteirismo, y el propio hombre de las cejas como creador del zapaterismo. Pese a todo, advirtió Zapatero a los "señores de la derecha", estos se están equivocando de nuevo: "Que no es sanchismo, que es el socialismo", aclaró con orgullo.

Todos ellos, además del presidente de la Diputación, José Tomé, estaban allí para apoyar a quien desde hace ocho años busca su propio camino desde la alcaldía, Lara Méndez, a la que los otros reconocieron como digna heredera del testigo socialista. Lo "socialista" tuvo mucha presencia, casi constante, en un acto en el que todos los intervinientes sacaron pecho por los "valores" de un partido al que se le deben "todos los progresos en derechos sociales que se han producido en este país".

Zapatero demostró que sigue en forma. Más entretenido, además, que cuando el papel institucional lo limitaba. Maneja con soltura los tonos y los tiempos, con marcados cambios de voz para introducir los temas o para cambiar de la broma al contenido grave. Muy suelto, mezclando bien los asuntos nacionales con los locales en más número y conocimiento de lo que suelen resultar habituales en estas estrellas invitadas. El público lo pasó bien, como si acabara de asistir a la actuación de un monologuista político, un apoteosis del mítico buenismo y talante por el que se alabó y se criticó a sus gobiernos.

También domina los trucos de la escena. "Siempre he sentido por parte de Lugo una actitud, apoyo y afecto que estarán en un lugar de mi corazón para siempre", dijo de entrada, para caldear el cariño a medida que avanzaba el discurso con frases como "Lugo estuvo muy presente durante mis ocho años de gobierno, porque mi amigo Pepe Blanco me estaba todo el día hablando de Lugo" o "el mejor recuerdo es que aquí comí el mejor pulpo á feira de mi vida". Material infalible, la carpa se venía abajo.

Ya metido en el objetivo de su presencia allí, el que la alcaldesa había alabado como "el presidente más progresista que ha tenido España", correspondió a la regidora al asegurar que "Lara es como la ciudad, es muy bueno que los gobernantes se parezcan a la gente. Lugo es amable, hospitalaria, culta porque tiene historia, sensible porque cuida su naturaleza... Y Lara se parece como nadie a Lugo, es amable, educada, respeta y escucha, que es por donde empieza la democracia". Una vez entrado en faena, opinó que "la sostenibilidad se respira en el alma de esta ciudad" y que "Lugo va a ser muy probablemente la ciudad más ecológica y sostenible de España".

No menos empeño puso en defender a José López Orozco, que reaparecía en la que fue su plaza, y a Besteiro, tras haber superado ambos con éxito sus problemas con la Justicia: "Me alegro de que hoy estén aquí como deben estar. Son dos hombres decentes y honestos", defendió. Al respecto, acusó a Elena Candia de haber tenido "una actuación injusta, inmoral y anónima de una mano negra que forma ya parte de la historia de la infamia de Lugo. Pesará para siempre sobre su conciencia si no tiene la valentía de pedir perdón. Eso es la antipolítica: la usan los que saben que no tienen méritos para ganar por sí mismos".

"Desfachatez"

Ya en temas de política nacional, fue especialmente crítico con el uso por parte del PP del asunto de Bildu y Eta. Tras recordar que es el hombre que más sabe de cómo se acabó con la banda terrorista, ya que fue durante su gobierno hace 12 años, consideró "una desfachatez y una ignominia que digan que Eta está viva. Lo que está vivo son las vidas de los ciudadanos que hemos salvado tras acabar con Eta". Una actitud del PP que extendió a cualquier momento en el que ha estado en la oposición. "No van a ganar porque se les conoce", pronosticó.

Lara Méndez aceptó en su intervención el testigo de sus mayores en el PSOE para continuar la labor de un partido al que se deben "todos os avances en dereitos" de la historia de la democracia. También el testigo de Orozco, para continuar con los que la candidata a la alcaldía afronta la segunda gran transformación de la ciudad.

Esta ha de llevarse a cabo sobre las base de tres pilares: las personas, que deben estar en el centro de todas las políticas; la sostenibilidad, algo de lo que "agora todo o mundo fala, pero nós levamos falando e traballando niso oito anos", y las oportunidades de empleo para que los jóvenes se puedan quedar en la ciudad. "Nada poderá ser se non damos oportunidades aos mozos, ao talento. Non hai futuro sen eles. Temos que conseguir que o esforzo e o investimento que facemos na formación dese talento retorne á sociedade lucenses, que non se vexan obrigados a irse", afirmó antes de prometer que en los próximos años, a través del programa Lugo Transfoma, creará "mil postos de traballo directos e 3.000 indirectos".

El primero en intervenir había sido el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, que fue también quien estableció el tema del orgullo por los valores socialistas como el hilo conductor del que luego se fue agarrando el resto. Lo hizo, sin embargo, para recordar la importancia de que esos principios puedan seguir aplicándose desde los gobiernos: "Non nos durmamos, non sexa que o luns teñamos pesadelas", advirtió.

"O talante é necesario para facer país"

En la que fue su primera intervención en un mitin en la capital tras su "longa noite de pedra", Orozco fue uno de los que más cariño y aplausos cosechó. Presumió de ser amigo de Zapatero, al que definió como "un home de paz que trouxo a paz ao país" y quien solía decirle que "o talante forma parte do proxecto. É necesario para facer país e sociedade o respecto, a comprensión e o diálogo".



Política con mayúsculas

Esas cualidades, más preocuparse por la vida de los ciudadanos, son la que definen en opinión de Orozco a su sustituta en la alcaldía, Lara Méndez, "unha política con maiúsculas".