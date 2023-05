Xove | Tres en liza por el más deseado

Xove es uno de los concellos más deseados por los ingresos derivados de Alcoa y las líneas eléctricas. Además de ese dorado, el concello ofrece servicios y codiciadas ayudas a sus vecinos. Tres partidos se disputan once concejales de la corporación, que desde 2007 rige Demetrio Salgueiro con mayoría absoluta sin apenas resentirse de la acción de gobierno. Tampoco parece que vaya a hacerlo esta vez, pues su equipo tiene experiencia de gestión y profesional, apuesta por la cercanía y no acumula grandes errores.

El alcaldable popular afirma haber cumplido casi todo su programa, salvo la creación del puerto deportivo y el dique de abrigo en Morás, que está en una avanzada, y la ampliación del polígono industrial de Camba, aunque ha gestionado ambos proyectos y espera hacerlos realidad en el próximo mandato. Salgueiro también acometió mejoras en vías locales, abastecimiento y saneamiento, además logró mantener todos los servicios sin ajuste pese a la referida pérdida de ingresos por Alcoa. El Concello está saneado, con remanente positivo de tesorería y aspira a seguir siendo un referente en política social: en el último mandato aportó ayudas por casi 800.000 euros al tejido asociativo. Proyecta una inversión relevante para mejorar la red de aguas, infraestructuras deportivas y viales, incluso prevé acondicionar las vías provinciales si la Diputación no lo hace. El bipartito provincial anuló el convenio para costear el arreglo a partes iguales, algo que Salgueiro cree "un castigo inxustificado".

Enfrente tendrá dos mujeres. Pilar Vázquez, la candidata del BNG, que aspira a gobernar, lo que dependerá de lo que consiga el PSOE, con Rogelia Mariña.

La nacionalista trabaja para alcanzar cinco o seis ediles. Incidirá en la transparencia y democratización de las instituciones, para lo que crearía un consello municipal a fin de favorecer la participación vecinal, de sectores productivos y asociaciones con los partidos políticos. Sus prioridades: completar el saneamiento, impulsar la creación del centro de día, reactivar actividades para los jóvenes y hablar con los gobiernos del Estado y la Xunta para lograr la apertura del dique norte de Alcoa al tráfico general.

La socialista afirma que el PSOE presenta candidatura para "que non haxa desculpa, queremos ofrecer unha oportunidade para traballar fronte ás políticas de favores do PP, penso que non se pode xogar con iso". Tras dos mandatos sin representación, aspira a volver a la corporación xovense, el 28-M se sabrá si es a costa del Bloque o del PP. Sus prioridades son el saneamiento, abastecimientos y los accesos a las parroquias. También cree necesario un centro de día, dotar a la escuela infantil para que todos tengan comedor y ampliar el polígono "para que las empresas puedan instalarse en Camba".