Carmela López se convirtió este sábado en la primera regidora de Burela, concello que gobernará en coalición con el BNG con Mario Pillado como primer teniente de alcaldesa a falta de concretar el reparto de áreas entre las dos fuerzas. La socialista se mostró muy emocionada y orgullosa por ostentar este nuevo cargo, "o mellor título e a mellor honra que poderei ter na vida", dijo, y avanzó su trabajo duro por el municipio, "dándoo todo por Burela nos próximos catro anos".

La alcaldesa avanzó sus grandes objetivos para la localidad, que pasan por "facela máis accesible, máis vivible, aínda máis amable, con espazos para gozar da vida diaria e cunha mellora dos seus equipamentos e infraestruturas", además de por "relanzar a proxección de Burela" para atraer inversiones. "Este é un municipio cun enorme potencial de crecemento e de visibilidade. Temos que ir en busca das oportunidades para Burela, non esperar que nos veñan soas", afirmó la regidora, que avanzó su "compromiso" y el de sus ediles de "traballar duro". "O meu equipo de goberno vai traballar sen parar por Burela, non nos chegarán as horas do día para adicarllas a este pobo que se merece toda a entrega de quen o goberna", dijo, y añadió que llamarán "a todas as portas cantas veces sexa necesario", en relación a las distintas administraciones, "para que apoien a Burela".

Carmela López también tuvo palabras de agradecimiento para el alcalde saliente, Alfredo Llano, "por doce anos de dedicación a Burela que marcaron a vida deste concello" y al equipo del último mandato, además de a su candidatura y a su familia, pero también a quien será su compañero de gobierno, el BNG. "Imos gobernar conxuntamente dúas forzas distintas e a nosa vontade é facelo con lealdade e eficacia, compartindo sen reservas as decisións, sen ruído, conscientes de que a nosa responsabilidade é facelo da mellor maneira".

Por su parte, Mario Pillado transmitió que para él "ser o primeiro tenente de alcaldesa da historia de Burela é unha honra porque sei que imos traballar da man polos intereses da veciñanza". Al mismo tiempo agradeció a todos los vecinos su apoyo: "A Marioneta non se para. A Marioneta segue o seu camiño. A Marioneta non renuncia. O BNG de Burela nunca renuncia a defender os intereses da nosa veciñanza", dijo.