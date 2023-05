"Vilalba merece un goberno achegado ás persoas", defiende el candidato del BNG

Constantino Alvite, candidato del BNG a la alcaldía de Vilalba, asegura que su partido "é unha aposta sempre clara para facer avanzar as persoas a través dos concellos, alí onde gobernamos demostrámolo, como por exemplo na cidade de Lugo ou no preto Muras" y hace hincapié en que "Vilalba merece un goberno municipal achegado ás persoas e contribuír ao desenvolvemento de todo o seu potencial, temos un rural que é unha grande potencia, unha situación xeográfica excepcional e unha vila que é un epicentro comercial da comarca da Terra Chá".

En un acto en el que se dieron a conocer las iniciativas de futuro en el marco del programa electoral del BNG para las elecciones del 28-M, desarrollado en la Praza da Constitución de la localidad, el candidato nacionalista a la alcaldía destacó que "é o momento de empurrar xuntos e xuntas da man do BNG, para situar este concello no lugar que merece. Sermos un concello dinámico, de futuro, onde a xente moza non teña que renunciar un proxecto de vida aquí".

Alvite, que estuvo acompañado entre otros por la vicepresidenta de la Diputación de Lugo, Maite Ferreiro, y la diputada del BNG en el Parlamento gallego, Olalla Rodil, Tino Alvite subrayó que Vilalba tiene que garantizar "uns servizos públicos básicos", sobre todo en el área rural del municipio, en referencia a que "as 30 parroquias deste concello son o pulmón, e merecen que se garantan políticas e estratexias desde o goberno municipal para asegurar unha vida digna, con servizos e con oportunidades", aseguró.

"Vilalba este 28 de maio ten a posibilidade de contar cun proxecto dinámico, desde a honestidade e o rigor para activar este concello, o Bloque Nacionalista Galego é a chave para poder acadalo", enfatizó el candidato nacionalista en la presentación del programa para estas elecciones.