Vilalba | Conservar, reconquistar, subir y regresar

Unos 630 votos menos para el PP y otros tantos más para el PSOE. Fue la diferencia entre las elecciones de 2015 y de 2019. Frías cifras tras las que hay vecinos que posibilitaron el primer, y por ello histórico, cambio de gobierno en 40 años de democracia en Vilalba en unos comicios que además servían para consolidar la apuesta de Vilalba Aberta y dejaban fuera de la corporación al BNG.

El PP, en medio de un cisma interno, perdía no solo su sempiterna mayoría absoluta, sino incluso el consuelo de ser el partido más votado en la cuna de su fundador, el recordado Manuel Fraga –los dos presidentes de la Xunta acudían en distintos momentos de 2022 a presentarle sus respetos con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento y el centenario de su nacimiento–.

La persona llamada a reconducir la situación es una joven de partido, pieza fundamental en aquel fallido cambio de fichas entre Gerardo Criado y Agustín Baamonde para intentar conservar el bastón de mando. Sandra Vázquez se fue al Senado y después al Parlamento, se convirtió en presidenta de la gestora, en portavoz local y finalmente en cabeza de lista de una renovada lista que incorpora como número dos a Álvaro Fraga –presidente de los empresarios y azote del gobierno socialista durante cuatro años– y en la que se supone que ya no hay bandos, si bien las ausencias y los regresos quizás apunten en otra dirección.

Un mucho de trabajo propio, un poco de ayuda por parte del rival y una pizca de ganas de cambio lograron eso que otrora parecía imposible, que el PSOE ganase las elecciones en Vilalba y Elba Veleiro, en su tercer intento, se convirtiese en la primera alcaldesa de la democracia en el municipio.

Sus posibilidades de repetir pasan, además de por la capacidad de llegar a acuerdos, por la valoración que hagan los votantes del que no ha sido un mandato fácil. A veces, por cuestiones ajenas e impredecibles, como una pandemia mundial o graves sucesos; otras, por decisiones controvertidas, como cerrar el parque acuático y emprender un faraónico proyecto para sustituirlo o romper unilateralmente el pacto con Vilalba Aberta; y también por la falta de ellas, como no elaborar un presupuesto propio en cuatro años.

A ello se sumó la marcha de Rodrigo Pavón aludiendo unas razones personales que costó creerse, sustituido por un histórico, Eduardo Vidal, que dio un paso atrás pero no se marchó y parece haber vuelto para quedarse. Es el número tres de una candidatura sin grandes novedades, que puede presumir en su haber de lograr inversiones millonarias, como el ciclo del agua o la anunciada reforma del consistorio, y su fuerte apuesta social y cultural.

Tampoco han dejado lugar a las sorpresas Vilalba Aberta y Modesto Renda, que mantienen de cara al 28-M la misma filosofía que ha caracterizado toda su andadura política, con el objetivo de superar los casi mil votos de 2019. No escapan a los pactos, como probó su efímero paso por el gobierno; no temen al diálogo, con acuerdos puntuales con PSOE y PP; y presumen de no tener presiones externas (aunque tampoco ayudas).

La nueva cara al frente del BNG, en realidad la de un viejo conocido del partido, es a la vez quien más fácil y difícil lo tiene. A nivel general, el del BNG es un proyecto al alza y a Tino Alvite no le pesan en contra los últimos cuatro años y nadie le puede echar nada en cara, pero es en esa falta de acción política donde radica la dificultad, cuesta volver cuando uno se ha ido, aunque solo les faltasen un puñado de votos para estar.

Y es que al final, todo parece indicar que, aunque Vilalba ronde los 12.000 electores, el reparto final de sillones en el salón de plenos puede decidirse por un puñado de votos. ¿Perseverará el cambio o sonreirá Fraga?