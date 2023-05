Vilalba Aberta reuniuse con persoal do servizo de recollida de lixo

Representantes de Vilalba Aberta mantiveron unha reunión con persoal da firma adxudicataria do servizo de limpeza e recollida de lixo no municipio vilalbés, para así "escoitar aos traballadores das diferentes quendas e zonas, mañás, noites e rural" e adquirir o compromiso de porlle "fin á actual parálise municipal en relación co proceso de licitación".

"O servizo suma xa 33 meses fóra de contrato, sen prórroga nin licitación", recordou Renda, criticando "a irresponsabilidade e as promesas do PSOE", mentres que a número tres da lista, Tamara Rodríguez, lamentaba a "evidente falta de planificación e organización interna dun equipo de goberno que prioriza as obras faraónicas fronte ás necesidades reais da veciñanza".