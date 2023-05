Vilalba Aberta prevé cambiar el sentido de la Rúa da Pravia

El candidato a la alcaldía de Vilalba Aberta, Modesto Renda, anunció el propósito de su formación de cambiar el sentido de la Rúa da Pravia, Así, aseguró que contratarán "un estudo técnico con vistas a mudar a dirección imposta actual pola contraria"

Renda recuerda que Vilalba Aberta se reunió con los técnicos de la empresa contratada por el Concello para el estudio de movilidad en el que se basa el actual sentido, "e escoitounos, do mesmo xeito que escoitou ao longo dos últimos tres anos aos veciños e veciñas das parroquias, ao comercio, á hostalaría, aos taxistas e aos axentes da Policía Local, entre outros veciños e veciñas".

"Dixémolo e dirémolo, non ten lóxica que haxa catro paralelas co mesmo sentido circulatorio, as parroquias máis habitadas están para a outra man, o groso dos visitantes e consumidores do noso comercio veñen dirección A-8 e a todo iso engádese o condicionante do Camiño de Santiago. É un compromiso e farémolo efectivo se gobernamos", precisa Renda.