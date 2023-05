Vilalba Aberta impulsará un centro de procesamento de produtos do agro

Vilalba Aberta anuncia que unha das súas principais apostas en materia de infraestruturas é a creación dun centro de apoio ao desenvolvemento rural, orientado á transformación alimentaria de produtos do agro, que se inspira no existoso modelo dos concellos de Moeche, Valdoviño, San Sadurniño ou Cerdido.

"Trátase dun espazo para a elaboración de conservas vexetais de horta e froita, cogomelos, zumes, marmeladas, mel...", explicou o candidato, Modesto Renda, quen defende que esta é "unha decidida aposta por contribuír dende o Concello a poñer a producir ao rural".

Así, defende, este nova dotación permitiría ás pequenas explotacións e particulares de Vilalba poder "procesar as súas colleitas, xa sexa para autoconsumo ou para dárlle saída aos excedentes".

"Desta maneira contribúese a complementar as economías familiares e a xerar oportunidades de desenvolvemento no territorio", remarca Renda, que tamén avanzou que as instalacións estarían completamente equipadas para atender a produción autoxestionada de distintos tipos de conservas e elaborados vexetais e mel, "cumprindo sempre coa normativa sobre seguridade, sanidade, etiquetaxe e trazabilidade alimentaria".