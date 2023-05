Veleiro asegura que el PSOE seguirá "avanzando no cambio de modelo" tras el 28-M

"A partir do 28-M imos seguir avanzando no cambio de modelo, porque estamos no bo camiño", aseguró Elba Veleiro este domingo en un mitin en Vilalba. La actual alcaldesa y cabeza de lista del PSOE defendió estar "en mellor disposición de ofrecer a mellor proposta política para xestionar este concello, un concello que estaba totalmente abandonado e que tivemos que comezar a reconstruír nun tempo récord".

"A pesar dos atrancos pola pandemia e a crise económica, nestes catro anos deixámonos a pel por non deixar ninguén atrás", apuntó la candidata socialista, que recordó medidas como el reparto de máscaras, las ayudas al comercio local o la cobertura de las "necesidades básicas daquelas persoas máis vulnerables".

En un acto en el que estuvo acompañada por Marta Rouco, su número dos, Luis Álvarez, portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, o José Lopez Orozco, exalcalde de Lugo, Veleiro se comprometió a lograr un concello "xusto, transparente, inclusivo e con igualdade de oportunidades para todos os cidadáns" y avanzó algunas de sus líneas programáticas, en las que apuesta por la humanización de espacios, mejorar servicios o seguir luchando por un centro de día público.