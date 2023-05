Vázquez aposta pola implantación do ciclo superior de mecatrónica industrial en Vilalba

A candidata do PP de Vilalba, Sandra Vázquez, aposta pola implantación do Ciclo Superior de Mecatrónica Industrial e apoia a solucitude do Ies Lois Peña Novo, cousa que lle trasladou ao responsable autonómico de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, durante a súa visita á capital chairega.

A alcaldable popular aposta por "ofrecer formación especializada en sectores con potencial e demanda de traballadores cualificados" porque isto permite "introducir aos mozos e mozas no mercado laboral con garantías e dotar ás empresas do persoal necesario para medrar e expandirse”. Vázquez defende así a modalidade de FP Dual que alterna a formación teórica coa formación práctica nas propias empresas do sector.

A candidata recoñeceu o traballo "do profesorado e da dirección do instituto vilalbés” e destacou a “demanda existente "no ámbito da montaxe e mantemento de instalacións de maquinaria, equipamento industrial ou liñas automatizadas", e agarda que a implantación da nova modalidade formativa no Ies Lois Peña Novo sexa "unha realidade" xa no próximo curso.