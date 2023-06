O Valadouro estrena alcaldesa por primera vez en su historia con María José Fernández

El municipio de O Valadouro estrenó alcaldesa por primera vez en su historia. Es María José Fernández, la candidata y única concejala de los independientes de Udival que consiguió formar un tripartito con PSOE y BNG y que, además, ambos partidos le cediesen a ella la alcaldía.

En su discurso de toma de posesión, que aunque con los preceptivos agradecimientos fue bastante práctico, avanzó que en los próximos cuatro años no asumirá ninguna delegación, solo la alcaldía "e penso que xa terei abondo que facer", apuntando además que en los próximos días serán tanto socialistas como nacionalistas los que se repartirán las distintas concejalías.

En la sesión plenaria de investidura había una ausencia más que notable que fue la del exalcalde y candidato socialista en las elecciones, Edmundo Maseda, que renunció a tomar posesión de su acta por su desacuerdo en la decisión de entregar la alcaldía a María José Fernández, con la que había mantenido importantes desacuerdos personales y políticos en el pasado. Fue sustituido por Alejandro Fernández.

Durante su exposición, María José Fernández se mostró bastante socarrona con el Partido Popular, al que agradeció haber traído "tantos conselleiros durante a campaña electoral, que fixeron tantas promesas de cousas boas para os veciños do Valadouro. É algo que me alegra moitísimo e que lles agradezo no nome de todos os veciños, e que saiban que lles tomo a palabra. Irei a pedirlles que cumpran o que prometeron".

Un gobierno legítimo

La ya alcaldesa también quiso apartar cualquier sombra de duda sobre la legitimidad de su gobierno e indicó que "cando se di que gañou o PP, é totalmente falso, porque se sumamos os votos deles, que son 451, comparados co dos das outras forzas, estes suman 586" y añadió que tampoco es cierto que a Udival "nos vote só a xente de dereitas. Iso é falso. A nós vótanos xente de dereitas, de esquerdas e de centro, de todo".

María José Fernández hizo referencia a la "xenerosidade" tanto de los nacionalistas como de los socialistas para votar su investidura como alcaldesa de O Valadouro e hizo también un agradecimiento específico tanto a su familia como a los integrantes de su partido y dedicó el triunfo "a todas as mulleres do Valadouro".