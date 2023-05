"Traballarei pola transformación de Antas, aínda que para algunhas cousas 4 anos son poucos"

Antas de Ulla terá goberno socialista por primeira vez desde que hai eleccións democráticas. O fito acábao de lograr Pilar García Porto, que nas eleccións deste domingo convertía o PSOE na forza máis votada, con 715 sufraxios e cinco edís, o que lle valeu para desbancar a un dos alcaldes históricos da provincia, o popular Javier Varela, que con 701 votos e catro edís, verase obrigado a deixar o bastón de mando que ostenta desde o ano 1998, cando o recolleu tras o falecemento do seu pai.

O seu primeiro asalto á alcaldía foi en 2007, cando o PSOE atravesaba un momento moi delicado en Antas.

Si, a verdade é que o partido estaba practicamente desaparecido no municipio e proba diso é que en 2003 fora incapaz de confeccionar unha lista para as municipais daquel ano. Cando me afiliei en 2005, queriamos ofrecer unha alternativa, un proxecto diferente para atender as necesidades que nos expuña a cidadanía. Aí empezou o noso traballo. E 16 anos despois deu froitos. Naquel momento era impensable gañar unhas eleccións, pero o secreto para chegar a onde estamos agora creo que estivo na constancia, nun equipo de persoas excelente e no trato directo e próximo cos veciños.

Cre que lle beneficiou que nestas eleccións Ava non se presentase?

Ava era unha plataforma veciñal, que acollía diferentes sensibilidades e ideoloxías. Creo que eses votos que conseguiron en 2019 dividíronse entre as dúas candidaturas que nos presentamos este ano. Proba diso é o apertado resultado.

Aínda que é concelleira desde 2007, é o seu papel como deputada provincial o que lle deu visibilidade. Cambiará isto agora?

A miña prioridade absoluta é Antas de Ulla e, en todo caso, os órganos do Partido Socialista son os que agora deberán decidir se terei presenza ou non na Deputación. Do que non cabe dúbida é que ter diferentes responsabilidades dentro do goberno provincial foi unha magnífica escola, sobre todo, polo que aprendín no día a día cos funcionarios. Quero ser unha alcaldesa presente; que cada vez que un veciño me necesite, me atope.

Cales serán as súas primeiras decisións unha vez se formalice o seu nomeamento?

O principal que quero achegar é unha nova forma de xestión, na que se impoña a transparencia. Despois haberá que ver cal é o estado das contas do Concello, estudar os contratos existentes, as súas vixencias, etcétera.

En canto a proxectos?

O noso obxectivo é traballar pola transformación de Antas, pero facelo desde o realismo. Hai proxectos da Xunta que temos que saber cal é a súa situación real e tamén traballar noutros ámbitos de xestión municipal, como traídas ou saneamentos. Sabemos que para finalizar moitas destas cousas catro anos son insuficientes, pero o que non poidamos acabar, polo menos estará arrincado.

De todas as felicitacións recibidas, algunha lle fixo especial ilusión?

En primeiro lugar quero agradecer a Javier Varela que fose un dos primeiros en chamarme para felicitarme e desexarme sorte. Despois houbo as de moitos compañeiros do partido e de alcaldes doutros concellos. Pero, sen dúbida, as que máis ilusión me fixo foron os abrazos dos compañeiros de Antas, que ao longo de todo este tempo sempre estiveron aí.