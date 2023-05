José Antonio García Jurjo apuesta por impulsar "o gran potencial de Samos"

El PSOE de Samos presentó su candidatura para las elecciones del día 28, encabezada por José Antonio García Jurjo, quien es concejal desde 2007 y teniente de alcalde desde 2011. Este aseguró que su compromiso es "escoitar todos os veciños e veciñas para intentar resolver os seus problemas reais, gobernar para todos, sen favoritismos, e impulsar o gran potencial" del municipio, que es la ganadería, el sector forestal y el turismo, apostando por la promoción del Camino de Santiago.

La lista se dio a conocer este domingo en un acto celebrado en el hotel A Veiga con la asistencia del secretario xeral del PSdeG en la provincia y presidente de la Diputación, José Tomé Roca; la diputada en el Congreso Ana Prieto; y el diputado provincial y teniente de alcalde de Láncara, Pablo Rivera; así como otros responsables del partido, alcaldes, candidatos, militantes y vecinos.

García Jurjo desgranó sus propuestas, que van desde un plan de mejora y conservación de las carreteras municipales hasta la compra de un tractor, la limpieza de ríos y puentes, la desafección del colegio público de Lóuzara, la eliminación del feísmo y ayudas para la rehabilitación de fachadas.

En su programa también contempla la promoción de la cultura y del deporte en colaboración con las asociaciones, y la mejora y creación de nuevos equipamientos deportivos.

En materia de turismo, el socialista apuesta por crear nuevas rutas de senderismo y un plan de conservación de las existentes, impulsar ferias y eventos relacionados con el Camino, poner en valor el patrimonio natural del concello y sus construcciones tradicionales, la promoción de la ruta de Fiz Vergara Vilariño, realizar una campaña para publicar los recursos hosteleros, organizar cursos para este sector y ofrecer visitas guiadas al monasterio.

En cuanto al rural, busca fomentar la agricultura ecológica, gestionar con diferentes administraciones la recuperación de castaños, luchar contra las enfermedades de estos árboles y gestionar cursos formativos relacionados con las nuevas tecnologías para agricultores y ganaderos.

Los socialistas dieron a conocer su lista en un acto al que asistieron José Tomé, Ana Prieto y Pablo Rivera

El socialista también presentó la lista electoral que lo acompaña. Está formada por: José Manuel Campo López, Lucía Marón Sánchez, Juan Luis López Díaz, María Paz Cela Sangil, José Alberto López Alvaredo, Cristina Veiga Montero, José Manuel Pombo Rodríguez y Juan Carlos Montero Fernández.

Durante el acto también intervino José Tomé, quien mostró su "apoio e confianza" a García Jurjo y le agradeció que diese "un paso á fronte" para liderar esta candidatura "seria, responsable, con ideas, con proxecto e con valores".

El responsable provincial de los socialistas afirmó que el próximo día 28 "quedará atrás o esperpento deste tempo". "Xa basta de episodios de saga familiar tipo Dinastía ou Falcon Crest. Samos non é dunha familia, nin é un chiringuito de ninguén, é de todos os seus veciños. Samos non merece isto e non vai consentir a burla que algúns quixeron facer deste concello e das nosas siglas", señaló.