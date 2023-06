As Nogais, Láncara y Sober estrenan las investiduras

Tres municipios lucenses no han esperado al amanecer del 17 de junio para investir a su alcalde. Luis F. Guitián, regidor popular de Sober, volvió a ser elegido justo pasada la medianoche de este viernes, como ocurrió ya en las dos últimas elecciones municipales. Estuvo arropado en el acto por el exvicepresidente de la Xunta y candidato al Congreso Francisco Conde.

Celebrar los plenos a medianoche no es la práctica habitual, ya que se trata de un detalle casi anecdótico, aunque este año también lo hicieron el popular Jesús Núñez para iniciar su cuarto mandato en As Nogais y el socialista Darío Piñeiro, que estrena el tercero en Láncara.

En cualquier caso, la mayoría de los plenos para constituir a las corporaciones salidas de las elecciones del 28 de mayo comienzan este sábado a partir de las diez o doce de la mañana. Con ese plazo, sobre la campana llegaron los pactos para que dos alcaldesas del PSOE, las de Vilalba y Viveiro, sean reelegidas este sábado. El acuerdo en Vilalba se producía durante la mañana, pero en el caso de Viveiro hubo que esperar hasta pasadas las once de la noche, después de dos reuniones maratonianas, de las cuales salió que BNG y los independientes facilitarían la investidura de María Loureiro, aunque su entrada en el gobierno tienen que discutirla.

Elba Veleiro mantendrá el bastón de mando en la capital chairega después de alcanzar un acuerdo con Vilalba Aberta y el BNG para que apoyen este sábado su investidura, sumando así los nueve votos necesarios —cinco de los socialistas, tres de la formación asamblearia y uno de los nacionalistas— para superar los ocho que tendrá el PP, fuerza más votada en las pasadas eleciones municipales.

En las intensas y duras negociaciones de la última semana se acordó no solo este apoyo para nombrar regidora a Veleiro, sino que PSOE y Vilalba Aberta (VA) reediten un pacto de gobierno que ya firmaron en 2019 y se rompió once meses después. En esta ocasión, la formación encabezada por Modesto Renda logró asegurarse la vicealcaldía, para garantizar "a necesaria lealdade entre socios de goberno como base da estabilidade institucional que precisa o Concello".

Las dudas sobre en quién recaería la alcaldía de Viveiro durante los próximos cuatro años se disiparon en la noche del viernes con el acuerdo alcanzado entre el PSOE, el BNG y Por Viveiro para investir a María Loureiro. "Las fuerzas de izquierdas llegamos a un acuerdo para un gobierno progresista", dijo la socialista, quien matizó que "por el momento es un acuerdo para la investidura" aunque su intención es que las dos formaciones entren en el futuro gobierno municipal.

Desde el BNG, Míriam Bermúdez matiza que por su parte no hay "ningún acordo", sino que el apoyo a la investidura de Loureiro la hacen "por responsabilidade, para que non goberne o PP". Por su parte, el grupo independiente hizo público el acuerdo programático que condiciona el voto favorable.

A Pastoriza y Muras

Donde no se logró acuerdo es en A Pastoriza y el pacto que PSOE y BNG mantenían desde 2007 parece acabado. Ambos partidos se reunieron en la noche del jueves y no hubo entendimiento, lo que daría la alcaldía al popular Darío Cabaneiro.

En Muras, el nacionalista Manuel Requeijo asumirá su tercer mandato, como fuerza más votada y con el apoyo previsto de la edila socialista en la investidura.

Sarria, Foz y Becerreá

En Sarria será investido Claudio Garrido, de Camiña. En principio gobernará en minoría al no haber pacto con el BNG, si bien dejan esa puerta abierta en busca de "estabilidad".

En Foz PSOE y BNG hablarán antes del pleno de este sábado porque no hubo acuerdo y el Bloque quiere un acuerdo de mínimos para votar la investidura del candidato socialista, Fran Cajoto, que de todos modos será alcalde al ser la lista más votada. La negociación del bipartito se va a prolongar.

No se prevén sorpresas en Becerreá, ya que pese a que Manuel Martínez gobernará en minoría, solo un difícil pacto entre PP y BNG podría evitar que fuese investido alcalde.

Samos tendrá por primera vez alcaldesa y nacionalista

El Concello de Samos tendrá por primera vez en su historia una alcaldesa y, también por vez primera, nacionalista. Chus López, quien se dedica al sector bancario, será investida regidora y encabezará un gobierno de coalición con el PSOE tras un acuerdo firmado a última hora del jueves. El nuevo líder de los socialistas samonenses, José Antonio García Jurjo, será el primer teniente de alcaldesa.

Monterroso

El popular Eloy Pérez se perfila como el nuevo alcalde de Monterroso ante el veto que PG y BNG mantienen sobre el socialista Antonio Gato. Solo una sorpresiva renuncia del veterano exregidor en el pleno de este sábado facilitaría un tripartito de izquierdas, ya que sumarían seis ediles frente a los tres del PP y dos de IxM.

Adiós de Edmundo Maseda y tripartito en O Valadouro

El hasta ahora alcalde de O Valadouro, el socialista Edmundo Maseda, renunció este viernes a su acta y abandona la política, por lo que no tomará posesión en la sesión de constitución de la nueva corporación.

Las reuniones entre PSOE, BNG y Udival continuaban en la noche del viernes, pero previsiblemente será alcaldesa la única concejala del partido independiente, María José Fernández, en gobierno con los dos ediles socialistas —tras la marcha de Maseda quedan María Xosé Barreira y Alejandro Fernández— y los dos del BNG, Eduardo Chao y Eliseo Teijeiro.

La marcha de Maseda favorece el acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para impedir la vuelta al gobierno del popular José Manuel Lamela, que pese a cosechar mejores resultados, con cuatro ediles, no tiene mayoría para gobernar. Lamela tanteó también a la concejala independiente, pero no fructificó por la postura de esta de no pactar si no era para ser alcaldesa.

Cambio en Alfoz

En el vecino Alfoz se produjo un acuerdo de última hora según el cual el PSOE apoyará a la candidata del partido independiente VIA, Efigenia Maseda, que se convertirá en alcaldesa de este municipio con el apoyo de los concejales del Partido Socialista.

Independientes y socialistas mantuvieron una reunión en la que tal y como se esperaba los socialistas mantuvieron la palabra que su candidato, Jorge Val, había dado en un comienzo y apoyarán a Maseda con la intención de que continúen adelante los proyectos que tienen en marcha en el municipio. Continúa desplazado de la alcaldía de este municipio por lo tanto el PP, que había conseguido tres concejales y lo encabezaba Juan José Fraga como candidato.

Trece concellos gallegos tendrán que esperar

Así las cosas, los vecinos de 300 ayuntamientos gallegos se acostarán este sábado con alcalde o alcaldesa en plenas funciones, mientras que en otros 13 tendrán que esperar algo más por anomalías de distinta naturaleza, la mayoría vinculadas a recursos sobre los recuentos de votos del 28-M.

En más de 200 concellos los vecinos ya saben desde la misma noche electoral quien ostentará el bastón de mando, ya que son los escenarios con mayoría absoluta: 135 para el PP, 58 para el PSdeG y 18 para el Bloque. A partir de ahí, en algunos de los concellos restantes, hay mucha tela que cortar hasta el mediodía de este sábado.

Ourense, en el aire

Pactos en el aire, alianzas contranatura, partidos independientes con comportamientos imprevisibles en el papel de llave... Existen concellos con gobierno incierto a pocas horas de la sesión de investidura, aunque es cierto que de todos ellos es quizás Ourense, tercera ciudad de Galicia, la que acapara más focos.

Allí, el candidato del PP, Manuel Cabezas, lanzó en la noche del viernes una última oferta al PSOE: ofrece los votos de sus ediles en la corporación municipal para dar la alcaldía a Paco Rodríguez y evitar que se mantenga en ella Gonzalo Pérez Jácome —operación que requeriría también el apoyo del BNG, para alcanzar la mayoría absoluta— a cambio de que los socialistas permitan que en la Diputación gobiernen los populares.

Seis ciudades cerradas

Salvo Ourense, el resto de ciudades y principales núcleos de Galicia presenta guiones cerrados. En Vigo y Ferrol tienen mayoría absoluta Abel Caballero (PSOE) y José Manuel Rey Varela (PP); en Pontevedrda seguirá Lores (BNG) en minoría, igual que Inés Rey (PSOE) en A Coruña. En Santiago debutará haciendo historia su primera alcaldesa, Goretti Sanmartín (BNG), con sus seis ediles y dos más de Compostela Aberta que entran en el gobierno, con el apoyo externo del PSdeG. Y finalmente está Lugo, única capital con bipartito PSOE-BNG explícito, el tándem Lara Méndez-Rubén Arroxo que ya funcionó desde 2019.