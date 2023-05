Sinde luchará para que la gente joven haga "o seu proxecto de vida" en Castro de Rei

La candidata socialista de Castro de Rei, la joven Alba Sinde, se mostró con "moitas ganas de ser a próxima alcaldesa" de su municipio, en el que quiere dar "un cambio de rumbo e loitar para que a xente nova poida facer o seu proxecto de vida aquí", dijo en el transcurso del acto que el PSOE celebró este jueves en el centro sociocultural Xosé Manuel Carballo.

En él estuvo acompañada por la Diputada en el Congreso, Ana Prieto, y por el portavoz socialista en el Parlamento de Galicia, Luis Álvarez, además de por vecinos, militantes, simpatizantes y cargos orgánicos e institucionales del partido en la comarca chairega.

La candidata presentó delante de todos ellos algunas de las propuestas que quiere implementar si llega a la alcaldía, donde una de las primera acciones será "unha avaliación de como están as contas, os proxectos e atender as necesidades máis inmediatas do municipio".

"Traballaremos coa máxima transparencia, será o noso sinal de identidade á hora de gobernar", manifestó, precisando que el eje central de las acciones de su programa van encaminadas "a contribuír a fixar poboación e a frear o despoboamento".

Así, avanzó la creación de viviendas sociales, medidas de conciliación familiar y laboral y de atención a los mayores, explicando que en su proyecto se contempla "a creación dun centro de día e dun programa de actividades que lles permita ter un tempo de lecer de calidade e que favoreza o seu benestar físico e emocional", afirmó.

El PSOE también contempla la dotación de alumbrado público, la mejora de saneamiento y la construcción de traídas de agua en todos los núcleos que carecen de ella, así como la mejora de la red de vías municipales, de los servicios sanitarios o la revitalización del turismo.