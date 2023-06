Carmen José López será deputada provincial e soa como voceira dos populares

Os partidos continúan co proceso para designar candidatos a deputados provinciais e o PP xa decidiu quen serán os seus cinco representantes do partido xudicial de Lugo. Ademais dos alcaldes de Friol, Castro Ribeiras de Lea e Outeiro de Rei e do concelleiro da cidade de Lugo Antonio Ameijide estarán na corporación provincial a nova voceira do PP en Sarria, Carmen José López, e pola zona da montaña repetirá o alcalde das Nogais, Jesús Núñez.

Carmen José López e Antonio Ameijide son as únicas novidades e a primeira podería ocupar un papel destacado na nova etapa. É un dos nomes que soa para exercer como voz do PP na Deputación, onde ata agora desempeñaba esa función o exalcalde de Foz, Javier Castiñeira.

Os representantes da comarca da Mariña aínda están por decidir, ao igual que os doutras zonas da provincia. É probable que se incorpore o alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. A entrada na corporación de Cervo do deputado autonómico José Manuel Balseiro ábrelle a porta a incorporarse tamén á Deputación, pero neste momento non semella unha opción moi probable.

O PSOE xa propuxo a semana todos os seus deputados (cambian xusto a metade) e o BNG renova os tres que ten, o que deu lugar a unha crise con maiúsculas en Ribadeo. Renunciaron tres edís electos, entre eles a actual deputada, Mónica Freire. Sosteñen que había un compromiso da dirección nacional de que continuase habendo un deputado de Ribadeo.