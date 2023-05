El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quiso que su primer acto de campaña fuera en Lugo, con Elena Candia, una "candidata rompedora", "que non se arruga", "que vén sabida", porque conoce la administración "e sabe como pedir e conseguir as cousas".

El líder del PPdeG realizó estas declaraciones en un desayuno informativo celebrado en el Hotel Torre de Núñez y al que asistieron representantes del sector turístico.

Sobre la lucha por la alcaldía de Lugo, Rueda aseguró "non dá o mesmo quen goberne o Concello". En ese sentido, dijo sentir "tranquilidade e alegría" al ver que "a política fai xustiza" y que, con Elena Candia, los lucenses van a tener "unha magnífica alcaldesa".

A la hora de defender los intereses de Lugo, aseguró que Candia "non vai aceptar un non por resposta", y le garantizó su apoyo. "Imos tentar facer moitas cousas desde o principio", aseguró.

"Elena é unha candidata rompedora", añadió, y eso "pon nerviosos a algúns". Ha realizado "unha aposta moi valente, nada fácil. Pero a quince días das eleccións podo dicir que lle vai a saír ben", aseguró Rueda.

"Escucha, non ten problemas en rectificar e non se engurra, algo que é moi importante. O PP gaña sempre as eleccións en Lugo. Chegou o momento de facelo coa maioría suficiente" para gobernar, concluyó.

Candia, por su parte, recordó algunos compromisos en él ámbito del turismo y él patrimonio que ya fue adquiriendo en los últimos meses con las asociaciones y ciudadanos lucenses, como un consorcio del que formen parte todas las administraciones públicas para dinamizar él casco histórico

Candia afirmó que no puede ser que la "Ribeira Sacra o A Mariña" tuvieron mejores cifras de turismo que la capital en Semana Santa y afeó a Lara Méndez que hable de transformación económica de la ciudad "cando non logrou que o seu Goberno amigo restablecida as conexións ferroviarias que anulou durante a pandemia".

José Manuel Barreiro y Alfonso Rueda atienden a Elena Candia durante su intervención. VICTORIA RODRÍGUEZ

Por su parte, Rueda aseguró que "este verán", será "espectacular" para la Galicia en lo que se refiere a la llegada de turistas, dado que las previsiones superan en este momento cualquier expectativa previa. Además recordó las dificultades que provocó la pandemia en este sector, pero también afirmó que, superado ese momento de crisis sanitaria, estamos ahora "nunha situación diferente".

En todo caso, también recordó que hay que "facelo con sentidiño", precisamente para consolidar a Galicia como destino de un turismo de calidad.