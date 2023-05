Rocío López: "A xente valorou a cercanía e a humildade"

Rocío López fue la mayor sorpresa del PSOE en A Mariña en la jornada electoral. Consiguió subir de 6 a 7 concejales con un resultado que califica de "histórico" y no le duelen prendas en reconocer que "non foi gratis. Unha vez ó mellor cho regalan, dúas xa non" y por eso mismo cree que si obtuvo el resultado que obtuvo "foi gracias ó traballo que se fixo e a que gobernamos con cercanía e con humildade, e iso a xente soupo valoralo".

Otra cuestión que apunta la alalcadesa reelecta de Lourenzá es que "traballamos para todos os veciños. Non só para quen nos vota. Para todos, e penso que iso tamén é algo que se nos recoñeceu".

Sobre los resultados, López dice que ya las sensaciones que tenían durante la campaña electoral "eran moi boas, porque cando íamos polas casas atopabamos moi boa acollida, pero claro, iso é algo que ata que ves refrendado nas votacións, só cres en parte". Eso sí, admite estar "contentísima. Moi satisfeita porque se nos soupo valorar".

Ahora Rocío López no se plantea parar ni por un segundo: "Este martes xa temos o Correlingua" y anticipa proyectos importantes "dos que destaco o do mosteiro de San Salvador e a súa rehabilitación. Todo o mundo sabe que iso é algo co que levamos tempo traballando e queremos sacalo adiante. Pero tamén moitas outras cousas de atención ás parroquias... A verdade é que temos moito traballo por diante, pero estamos moi ilusionados".