Renda propondrá al BNG que respalde su investidura para gobernar Vilalba

Las negociaciones necesarias para ver quién gobierna en Vilalba, tras no conseguir ninguno de los cuatro candidatos que se presentaban a la alcaldía la mayoría absoluta, aún no se han iniciado, pero las conversaciones entre fuerzas y las intenciones de unos y otros ya se van definiendo. Solo la unión de los tres partidos de la izquierda evitará que el Partido Popular, que ganó las elecciones con ocho actas de concejal -a solo una de la absoluta-, recupere el bastón de mando que había perdido en 2019.

Vilalba Aberta, que subió más de 600 votos y ganó un concejal -pasó de dos a tres-, iniciará sus contactos el próximo martes con una reunión con el BNG que, tras cuatro años de ausencia, regresa a la corporación con un edil. En la hoja de ruta de la formación independiente figura proponerle a los nacionalistas que apoyen la investidura de su cabeza de lista, Modesto Renda, y, a partir de ahí, "negociar co PSOE", ya que este y su candidata, Elba Veleiro, perdieron tres concejales -bajó de ocho a cinco- y más de 1.500 votos.

Renda asegura que el partido y él se sienten "lexitimados" para promover "un cambio de liderado" en el Concello de Vilalba. "Se o BNG apoia a nosa proposta é perfectamente posible porque entre ambos partidos igualamos ou incluso superamos os votos do partido socialista nas eleccións locais", apunta.

Por su parte, la asamblea local del BNG ya mantuvo su reunión interna y tomó por unanimidad varios acuerdos sobre su postura en las negociaciones, recordando que la organización "non traballa ao ditado de ninguén".

"O resultado das eleccións outórgalles a outros partidos a responsabilidade de chegaren a pactos puntuais para gobernar. O BNG apoiará en todo caso un goberno de progreso e de esquerdas, coa total disposición de chegarmos a acordos programáticos que faciliten a estabilidade institucional", aseguran desde la formación nacionalista, al tiempo que añaden que "non estamos interesados en cargo algún".

La tercera pata de este banco, el PSOE, tenía este jueves su asamblea local. La alcaldesa en funciones de Vilalba, Elba Veleiro, aseguró que no harán declaraciones hasta que se hagan públicas las actas definitivas de los comicios. Por ello, solo adelantó que "a partir de la próxima semana" será cuando inicien las conversaciones "con las otras fuerzas".

También ratificó su "disposición ao diálogo" y el inicio de contactos "con algunha forza política" el Partido Popular, que defiende "un goberno municipal do PP para respectar a vontade maioritaria dos vilalbeses".

La candidata, Sandra Vázquez, espera "coherencia por parte dos distintos partidos co que trasladaron os vilalbeses nas urnas" y recuerda que los populares lograron un apoyo del 46,90% y que "neste mandato gobernou a lista máis votada en 2019, a do PSOE, en minoría e co mesmo número de concelleiros que obtivo agora o Partido Popular".

"Un tripartito non é o sentir dos vilalbeses", incide Vázquez, al ser esta la única combinación que podría apartala de la alcaldía y no bastar un acuerdo entre solo dos.