El regreso de la saga González a Rábade

Casi 25 años después, Rábade vuelve a estar gobernado por un González y, para tal ocasión, el salón de plenos se llenó hasta la bandera y el discurso de la recién estrenada regidora se vio interrumpido varias veces por los aplausos que retumbaban en el consistorio. Remedios González Cabarcos tomó este sábado el bastón de mando y ese gesto no solo supone el regreso de la saga a la alcaldía, sino que convierte a la popular en la primera mujer en democracia al frente del Concello rabadense.

Alfonso González Barrera gobernó durante casi tres décadas el municipio, dos de ellas de manera ininterrumpida, hasta que en 1999 el independiente Francisco Fernández Montes le arrebataba el poder. Pero lo que Rábade te da, Rábade te lo quita, y estos comicios fueron el final para la coalición que mantenía en el gobierno a independientes y socialistas. Y fue la hija de González Barrera, acompañada por su hermano Carlos —el quinto edil, que le dio la mayoría absoluta al PP—, la encargada de devolver el apellido a los mandos de la localidad.

En su discurso de investidura, Remedios González no se olvidó de sus raíces y de su presente. A su padre, el que no quería "que me dedicase á política e agora ten dúas tazas, Carlos e eu", lo calificó como un referente, "o mellor alcalde que puido ter Rábade" y en el que, "desde nena, vin a súa preocupación polos veciños, o seu compromiso e a súa educación"; a su madre le agradeció "non queixarse moito cando digo 'vou agora' e non aparezo"; y a sus hijos les reconoció lo "grandes persoas que sodes, por soportar as miñas ausencias e non soltarme a man". Para sus hermanos, sobrinos, amigos, compañeros de partido y vecinos también tuvo palabras de gratitud, todas rematadas con largas ovaciones.

La nueva alcaldesa habló además de compromisos, como su apuesta por "favorecer o desenvolvemento de Rábade" y el impulso a "mellores servizos e dotacacións" para convertir el pueblo en "algo máis que unha cidade dormitorio". En su discurso mencionó mejoras en la red de suministro de agua, en la de saneamiento, en la limpieza y en la iluminación, pero también en el ámbito social, "facilitando a conciliación familiar, creando unha ampla programación cultural e deportiva e apoiando proxectos importantes como o de cohousing", así como "recuperar o dinamismo comercial" y aprovechar que Rábade es "encrucillada de camiños" para atraer población y empresas.

González Cabarcos estuvo rodeada en su intervención por la oposición: de un lado el socialista Alejandro Martínez, y del otro, los independientes con Fernández Montes a la cabeza, que, con perfil bajo, siguieron el pleno. Eso sí, corearon con las decenas de asistentes el "viva Rábade" con el que la nueva regidora cerró su discurso y dio paso al himno de Galicia interpretado por un gaiteiro.

Adiós a 24 años de mandato independiente

Francisco Fernández Montes se despidió este sábado de 24 años de gobierno al frente de Independentes por Rábade, pero seguirá en la oposición acompañado por Ángel Manuel Lage y María José de Arriba, además del socialista Alejandro Martínez.

El ya exregidor rabadense recordó dos días después de las elecciones que IxRes un "proxecto de continuidade" y avanzó que estarán vigilantes en su nuevo papel.

Uno de los grandes retos que tenía Fernández Montes por delante era la celebración, en 2025, del centenario de Rábade. Confía que el nuevo equipo de gobierno "non desaproveite" esta fecha "tan significativa".