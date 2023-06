El rechazo a Gato bloquea un posible gobierno socialista en Monterroso

La posible alianza de los grupos de izquierda para conformar un gobierno en Monterroso, que estaría liderado por los socialistas, corre riesgo de no materializarse toda vez que la figura de su alcaldable, Antonio Gato, causa reticencias entre las demás candidaturas.

Aunque todos los grupos que obtuvieron representación en la corporación reconocen que aún no se han producido negociaciones oficiales, todos han empezado a mover sus fichas para resolver el puzle de la gobernabilidad. Uno de los primeros en hacerlo fue el propio Antonio Gato, quien ya contactó telefónicamente con las otras dos fuerzas de izquierda -Partido Galego (PG) y BNG- para proponerles un acuerdo base.

"Tomei a iniciativa de chamalos porque nunha posible alianza de esquerdas, o PSOE foi o partido máis votado, polo que a miña obriga moral é a de liderar un acordo", afirmaba el lunes Antonio Gato a este medio para, seguidamente, reconocer que "a verdade e que nin por un lado nin polo outro detectei entusiasmo".

Y es que las matemáticas darían el gobierno a los socialistas en caso de que a los tres concejales que consiguieron en las elecciones del pasado 28 de mayo sumasen los dos del PG y el único del BNG. Un tripartito que gobernaría en mayoría ya que superaría al otro hipotético bloque formado por los tres concejales del PP y los dos de Independentes por Monterroso (IxM).

Pero la dificultad de que se produzca este pacto a tres bandas la explicaba el lunes el único concejal nacionalista, Brais Vázquez. "Nós sempre defendemos a necesidade de promover un cambio no goberno local, de traer aire fresco ao Concello e de apostar pola mocidade. O actual alcaldable socialista non responde a eses criterios e por iso non o apoiaremos", afirmó para después matizar que "non se trata dun veto á persoa, pero si de ser consecuentes co que pregoamos na campaña".

Sobre la posibilidad de que ante una posible abstención de PG y BNG, pudiese gobernar en minoría un bipartito impulsado por PP y IxM, la actual alcaldesa en funciones, la independiente Rocío Seijas, afirmó que su grupo "só estaría disposto a apoiar a un goberno en maioría. Aínda así, os veciños pedíronnos cos seus votos a necesidade de chegar a acordos e iso é o que temos que facer".

Ante esta situación, la agrupación local del PSOE celebrará este martes mismo una asamblea extraordinaria. En lo que salga de ella, podría estar la llave para la gobernabilidad del municipio.