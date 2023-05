Olga Louzao acabó en el centro político por rebeldía contra el stablishment dominante, que nunca le gustó. Esa desafección no venía del desinterés, sino del convencimiento de que los partidos no estaban del lado de lo que importaba, de lo que buscaba de verdad la gente. Siempre votó, porque vivía lo de acudir a las urnas como una obligación ciudadana y una forma de mostrar que se sentía implicada y concernida por lo que ocurría en la sociedad, pero siempre lo hizo de forma crítica y nunca se sintió realmente representada por los partidos que había en el mercado.

Esa sensación de orfandad la tuvo cuando era una joven estudiante. En la Universidad no se sentía identificada con ninguno de los colectivos que pululaban por allí supuestamente actuando en nombre de los alumnos. Que no hubiera nadie con quien identificaese era un motivo de inquietud para alguien a quien siempre le importó lo que pasaba en el mundo, que estudió Políticas.

Y así, casi de repente, sin haber sido nunca una activista, sintió que debía dar un paso adelante cuando nació Ciudadanos. Ahí sí que había ideas con las que se identificaba y se metió dispuesta a darlo todo a pesar de que no era un buen momento para ella: había tenido un hijo hacía no mucho tiempo y encima había montado un negocio que tenía que sacar adelante, porque antes se había quedado en el paro tras el estallido de la crisis económica.

Dice que su madre la apoyó sin dudar cuando decidió dar el paso, pero que su padre, hoy orgulloso de lo que hace su hija, no entendió entonces por qué quería complicarse la vida. Era un momento en el que la política estaba muy desacreditada, había mucha corrupción y ella tenía un bebé y un futuro por el que trabajar.

Lecciones que enseñar

Años después y pese a que su partido no está en el mejor momento, ella no se arrepiente nada de aquel salto que la llevó a ser la imagen de Ciudadanos en Lugo y en Galicia. Cuenta que Darío, su hijo, dice a veces que "mamá no está", pero explica que ella está convencida de que es más importante la calidad que la cantidad de minutos con su pequeño, un niño que es sin duda su gran debilidad. A esta mujer de carácter, se le ponen ojitos cuando habla de él.

Así, reivindica que lo importante es que Darío sepa que su madre le quiere y que por eso intenta hacer una ciudad mejor, de la que ni él ni ningún otro niño se tengan que acabar marchando algún día. Y cree que, de paso, con ese ejemplo también le está enseñando una lección valiosa: que hay que trabajar por la ciudad que uno ama. En educación, el ejemplo cuenta, cree Louzao.

Por todas esas razones, dice que no, que no es que ella tenga más moral que el alcoyano. Simplemente, afirma, sigue convencida de que hay que defender aquello en lo que se cree y estar donde hay principios que te representan. Sostiene que se puede hacer política "sana", sin aspirar a vivir de ella y trabajar, solo porque quieres a tu ciudad. Y, además, cree que desde lo local también se puede hacer mucho por el mundo.

Causas

Eso explica el hecho de que Louzao va a las manifestaciones de los ganaderos. Sabe bien de qué va su lucha y lo sabe de primera mano, porque su marido tiene una ganadería en O Burgo y dice que, más allá de que tras el problema estén las políticas europeas, es importante que la gente vea en la calle que la economía local está amenazada y que todos tendremos un problema si aquí dejan de producirse alimentos y para poder comer pasamos a estar a expensas de lo que produzcan otros países.

Habla de todas esas circunstancias que han marcado su carrera política, en la que siempre ha contado con el apoyo de su marido, con ese tono cercano que la caracteriza. Y es que Louzao sabe ser cálida y cercana. Pero ojo, es también una mujer contundente, que tiene muy claras las ideas.

En Ciudadanos non mentimos e prometemos só o que podemos cumprir"

Aquella niña que creció en el barrio de A Residencia y que presume de una madre que "sempre te anima a pelexar polo que cres", dice que hay que estar "onde hai principios que te representan" y, frente a las encuestas, está dispuesta a seguir peleando por los votos necesarios para estar en el Concello. Lo mismo que a ella le costó encontrar un partido por el que se sintiera representada, cree que en Lugo hay muchos que, como ella, piensan que "a política ten que ser outra cousa".

Louzao se ha labrado un perfil que provoca que su figura se cotice en otros partidos y tuvo ofertas para, en medio de la crisis de Ciudadanos, incorporarse a otros grupos. Pero ella sostiene que tiene claro cuál es su proyecto, los principios que la mueven y ni se plantea estar en otro sitio. Dice que busca estar pegada a la calle y reivindica que "en Ciudadanos non mentimos e prometemos só o que podemos cumprir".

Optimismo

Ha sido contundente en la oposición, aunque también proactiva haciendo propuestas, y dice que va al 28-M con el convencimiento de que Ciudadanos puede seguir en el Ayuntamiento.

Y si las urnas le dan la posibilidad de ser decisiva en el gobierno de la ciudad, ya avanza que lo suyo va a ser programa, programa y programa. Vamos, que el apoyo de Ciudadanos no irá a unos u otros en función de unas siglas, sino de quien sea capaz de consensuar y comprometer proyectos que Cs reclama para Lugo. "Temos claro para qué estamos aquí e o noso vai ser o único voto que va a cambiar a cidade", sostiene. Cree que hay mucho por hacer y que con Ciudadanos se hará mejor.

Olga Louzao se declara enamorada de la ciudad. Ha viajado lo suyo y le parece que no hay mejor sitio para vivir y que Lugo lo tiene todo, desde patrimonio a naturaleza. Pero tampoco vive con los ojos cerrados ni cegada por el apego a la ciudad en la que nació, en la que vive y en la que quiere quedarse para siempre.

"Se tivese unha pa, tiraría o carril bici. É un despropósito"

Hai algo do que fixo este goberno local que lle guste?

Home, si, non todo pode estar mal feito. Executaron ademais algunhas propostas que eran nosas, como a peonalización de Recatelo. Vale que ao mellor hai que revisar como se fixeron algunas cousas alí, pero ao menos deuse o paso.

E se tivera unha escavadora, que sería o primeiro que levantaría?

O carril bici. E non porque non comparta que a bici teña que formar parte do modelo de mobilidade na cidade, senón porque o trazado é un despropósito, no barrio da Residencia fixo dano ao quitar prazas de aparcamento e ademais ese carril bici é un perigo, e non o digo eu, dino usuarios da bici en Lugo. Eu creo máis nun modelo de tráfico compartido.

Se chegara ao goberno, que sería o primeiro que querería facer?

Hai tanto que facer! Pero creo que é importante elaborar un novo plan xeral. Lugo merece unha norma urbanística que axude a mellorar a cidade. E hai que actualizar o Pepri. Temos que dar eses pasos se queremos que Lugo sexa unha cidade de oportunidades. Hai que ter un plan de desenvolvemento empresarial e non podemos permitir que as empresas sigan a marchar a outros polígonos fóra da cidade porque asentarse aquí sexa demasiado complicado.

Pónselle mal corpo se colle o coche en Lugo?

Si. Non son moi de coche, pero o tráfico é imposible e se colles o coche o que fas ao final é dar voltas.

Vostede estivo dedicada aos barrios. A política en Lugo só pensa no centro?

Non poden ser incompatibles os barrios e o centro e non pode haber barrios de primeira e de segunda. Vimos durante anos o que pasaba na Residencia, onde mentres as administracións non actuaron pechaban casas, negocios... Temos agora o problema na Milagrosa, cunha inseguridade latente ademais. Debe ser prioritario o plan de recuperación de vivenda e non só na Milagrosa, senón tamén en outras zonas de Lugo, como o barrio Feijoo.

Se ten opción de negociar a formación do goberno, con quen pactará Olga Louzao?

Como xa dixen no 2015 e no 2019 e repito no 2023, eu sentrei a negociar cun só obxectivo: Lugo. Eu non vou falar de cargos nin a chave van ser as siglas duns ou de outros. O meu voto é para cambiar a cidade.

Habería que formar unha coalición baseada nun programa?

Ten que haber un obxectivo común: Lugo. E tes que poder dicir cando non estás dacordo. Non ten sentido o que pasou con este bipartito, que aprobaron cousas xuntos e agora algúns saen dicindo que eles non estaban dacordo e que a culpa dos erros é dos outros, dos socios.

Que pasaría coa Rolda Este? Vostedes sempre rexeitaron o proxecto.

Si, sempre nos opuxemos. Cando o BNG votou a favor nós xa dixemos que non se adaptaba á realidade e que hai que respectar o noso entorno natural. Iso non pode cambiar porque a Xunta veña e poña millóns na mesa para facer a obra. Hai que cambiar o proxecto.

Será, entón, unha liña vermella?

O Rato, coma o parque do Miño, son sitios marabillosos. Ter eses espazos a dous minutos do casco urbano é un privilexio que moitas cidades quererían e hai que defendelo a capa e espada.

Leva moito tempo encabezando esa loita. Ademais de valorar o aspecto ambiental, o Rato é tamén a súa zona favorita de esparexemento?

Non teño moito tempo libre, pero gran parte do que teño pásoo no Burgo, porque a casa do meu marido está alí. Pero si, o Rato é unha zona especial e moi valiosa. E a min encántame tamén o parque do Miño. Penso que as caldas que fixo alí o goberno son un erro, que non ten sentido facer o que se fixo se non é con augas termais, pero a zona é moi importante para a cidade. E hai que conseguir que as administracións se poñan dacordo e se constrúa a praia fluvial.

Vostede foi crítica todo o tempo coa acción do goberno e ve como erros o carril bici ou as caldas.

Eu o que quero son proxectos para a miña cidade que teñan sentido e tamén teño claro que hai un patrimonio de Lugo que hai que defender. Non quero que nesta cidade teñamos que chorar outra vez por perdas como a que tivemos coa demolición do Gran Teato. Eu vin alí as miñas primeiras películas e sei o que se perdeu. Quero que as cousas se fagan ben en Lugo.