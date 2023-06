PSOE y Vilalba Aberta se dan una segunda oportunidad

"O 28 de maio a veciñanza falou e dixo claro que quería que continuásemos nesa liña de progreso para Vilalba. Para iso temos que entendernos entre diferentes, pero cun obxectivo común: construír un concello inclusivo e xusto, con transparencia na xestión, con igualdade de oportunidades para todos e que sexa respectuoso co medio ambiente e sostible. E nesa liña estamos as formacións políticas que conformamos o goberno para este novo periodo", afirmó la socialista Elba Veleiro en su discurso tras ser nombrada nuevamente alcaldesa de la capital chairega, tras el apoyo en la investidura de Vilalba Aberta, que además entrará en el gobierno, y el BNG.

Veleiro afronta así su segundo mandato consecutivo, pese a haber pasado el PSOE de contar con ocho concejales a cinco y caer un número importante de votos respecto a 2019, cuando fue la fuerza más votada. Y lo hace apoyada en Vilalba Aberta y sus tres ediles y con su candidato, Modesto Renda, como vicealcalde.

Se reedita así el bipartito del anterior mandato, pero con importantes diferencias. Hace cuatro años, VA de entrada solo apoyó la investidura y entró en el gobierno municipal un mes después con uno de sus dos ediles. Esta vez, forma parte de él desde el inicio y con todos sus representantes.

El primer pacto duró solo once meses y ahora, tal y como indicó Veleiro, tras agradecer el "voto de confianza" de las otras fuerzas políticas de la izquierda, confían en mantener estable. "Este grupo ten que traballar unido co único obxectivo de traballar para os cidadáns", aseguró la regidora.

En su intervención ocuparon un amplio espacio los agradecimientos, empezando por "todos os que participaron dalgunha forma, fora un momento ou na totalidade, formando parte do goberno" anterior, tendiendo públicamente un puente a Vilalba Aberta para dejar el pasado atrás.

"Superando diferenzas, personalismos e partidismos, todos estamos a sumar, pensando en Vilalba e nos vilalbeses", aseguró la regidora socialista.

Elba Veleiro también quiso hacer una invitación a toda la ciudadanía vilalbesa a "sumarse a este novo ciclo". "As súas ideas e propostas serán fundamentais para construír entre todos un concello máis próspero, inclusivo e sostible. No camiño atoparemos obstáculos e desafíos. Confío plenamente no compromiso de todos e todas para superalos", aseguró.

Tras hacer una valoración de su primer mandato, el cual calificó de "un periodo difícil e complexo" en el que "en ningún momento flaqueamos nin cedimos un ápice na dedicación nin no esforzo para que Vilalba avanzase", y agradecer al PSOE su apuesta por ella, concluyó su discurso renovando su "compromiso de traballar" por todos los vilalbeses "con honestidade, cercanía e dedicación plena», siendo «consciente de que queda moito por facer". "Desde 2019 puxemos os primeiros chanzos para ese modelo de Vilalba de progreso, pero queda moito camiño por diante", manifestó.

Felicitaciones

La sesión plenaria transcurrió con normalidad y rapidez y ante numeroso público. Al finalizar, la primera en felicitar a la nueva alcaldesa fue Sandra Vázquez, con un apretón de manos. A partir de ahí, se sucedieron los parabienes, tanto para Veleiro como para Renda, que tendrán ahora por delante el reto de que el bipartito sí funcione esta vez.

Los populares —que vieron cómo este acuerdo entre las otras tres fuerzas políticas les impedían recuperar la alcaldía perdida hace cuatro años pese a ser la fuerza más votada, con ocho ediles, a uno de la absoluta— abandonaron pronto el salón de plenos, mientras las otras tres fuerzas compartían espacio posando para las fotos, tanto en el interior como en el exterior de la casa consistorial.

Otro protagonista de este tiempo posterior al acto de investidura fue el exalcalde popular Agustín Baamonde, presente entre el público y que formó parte de la corporación municipal vilalbesa de forma ininterrumpida desde 1987 —18 años como alcalde y otros tantos como concejal, los cuatro últimos por primera vez en la oposición—, y se retira de la política.

Por eso, mientras saludaba a los nuevos miembros del nuevo equipo de gobierno, muchos no desaprovecharon la ocasión de fotografiarse con él, como Modesto Renda o el socialista Luis Fernández, con el que mantuvo numerosos y retóricos debates en los distintos mandatos.

Doce áreas para PSOE y siete para Vilalba Aberta

El pacto de gobierno firmado el pasado viernes entre PSOE y Vilalba Aberta incluía no solo el apoyo a la investidura, sino también los principios generales de actuación, las medidas de aplicación transversal de las distintas áreas de gobierno y el reparto a cada formación política, y las medidas de acción programática a corto y medio plazo. Los socialistas asumirán doce delegaciones y los independientes, siete.

El PSOE será el responsable de gestionar infraestructuras urbanas, medio ambiente urbano y natural, servicios sociales, economía, hacienda, servicios municipales, régimen interno, seguridad ciudadana, ferias y mercados, deporte, igualdad y juventud.

VA ya hizo público quién asume cada parcela de gobierno en su grupo. Así, Modesto Renda será el vicealcalde y se hará cargo de "unha macro área" que incluye urbanismo, movilidad, infraestructuras rurales y planificación industrial. María Xosé Fernández será la cuarta teniente de alcaldesa y gestionará comercio, turismo y promoción de la lengua, mientras que la nueva concejala de la formación, Tamara Rodríguez, llevará cultura.