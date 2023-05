El PSOE promueve un encuentro con jubilados y pensionistas de la Terra Chá

El PSOE eligió Vilalba para celebrar uno de los primeros grandes actos de campaña, en el que las personas mayores fueron las grandes protagonistas. El delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, acudió a la capital chairega acompañado del senador por Lugo, César Mogo, para protagonizar un encuentro a nivel comarcal al que también asistió la alcaldable vilalbesa Elba Veleiro.

Besteiro destacó las medidas que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha, entre las que citó la subida de las pensiones conforme al IPC. Así, cifró el incremento en la comarca chairega en una media de 845 euros al año, lo que se traduce en 60 euros al mes en 14 pagas. En el caso de Vilalba, la subida alcanzaría los 919 euros, precisó. "Aí onde o Goberno ten a posibilidade de defender os intereses de quen máis o precisa, pronúnciase", aseguró el delegado del Gobierno, defendiendo la viabilidad de un sistema de pensiones "que garanta a xustiza social".

"Os socialistas sempre poñemos as persoas no centro das políticas, con especial atención ás persoas maiores porque son quen nos deron todo, traballaron arreo en momentos clave para o noso país e a sociedade ten que devolverlles, polo menos, unha parte do que deron polo conxunto da nosa sociedade", destacó también Besteiro, incidiendo en que la reforma "garante as pensións para as vindeiras xeracións; acabáronse os discursos fatalistas de que non van quedar pensións para os nosos fillos".

Por su parte, Veleiro incidió en que para su gobierno las personas mayores son "un colectivo moi importante e que temos en conta para moitas medias que adoptamos", apuntó, aludiendo a la especial preocupación por el SAF o las personas que viven solas.