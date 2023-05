PSOE y PP polemizan por una alcoholemia del alcalde de Antas

La pugna por hacerse con el control del ayuntamiento en donde se encuentra el centro geográfico de Galicia se ha endurecido en las últimas horas, después de que el PSOE pidiese explicaciones por una multa por alcoholemia impuesta al alcalde y candidato a la reelección de Antas de Ulla, el popular Javier Varela. Desde el PP consideran, por su parte, que este tipo de ataques personales "só demostran o nerviosismo" de los socialistas y anuncian "accións legais" contra ellos por hacer públicas informaciones "que só persiguen danar o honor e o crédito político das persoas afectadas".

A través de un comunicado, los socialistas detallan que el regidor dio una tasa de alcohol de 0,4 miligramos de alcohol en la madrugada del 29 de abril, cuando regresaba a su casa procedente "da festa da cervexa de Portomarín".

Revelan además que el familiar que acompañaba al regidor cuando este fue sorprendido al volante también dio positivo en alcohol, lo que lo obligó a tener que dejar el coche en el lugar del control, hasta que alguien en plenas condiciones pudo ir a recogerlo.

Tal profusión de detalles llama la atención de los populares, que acusan a los socialistas de "estar dispostos a utilizar calquer recurso" para hacerse con el poder y de "tentar embarrar a campaña para poder sacar rédito electoral".

La sanción, que supone una multa de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir, es vista por los socialistas como "un comportamento irresponsable e incívico", por lo que reclaman a la presidenta del PP en Lugo, Elena Candia, que aclare este episodio, acusándola además de intentar ocultar este tipo de hechos.

Y es que a los "graves feitos" protagonizados por el alcalde de Antas, el PSOE suma otro episodio similar en el que se vio involucrado el candidato popular de Castroverde, "que hai uns meses empotrou o seu coche contra un camión do lixo en Lugo cando conducía baixo os efectos do alcohol, abandonando despois o lugar do accidente".

Respuesta del PP

Ante estos hechos, por los que el PSOE pide a Elena Candia "explicacións públicas e canto antes", los populares responden que invitan a los socialistas a "defender o seu proxecto con cuestións que beneficien á cidadanía, tal e como están a facer os candidatos do PP expoñendo as súas propostas nos distintos concellos da provincia".

Desde el PP también recriminan al PSOE "non estar en condicións de dar leccións de nada" y le recuerdan que en casos como el de la condena al alcalde de Pol, Lino Rodríguez, por agredir a un joven durante un partido de fútbol, los socialistas no tomaron ningún tipo de medida, "como tampouco fixeron nada en outros casos como os de Francisco Fernández Liñares ou o do Garañón".

Este sábado, el alcalde de Antas de Ulla evitó dar más explicaciones a este medio sobre la polémica en la que se ha visto envuelto y suscribió toda la argumentación realizada por su partido.