El PSOE pone en valor sus políticas, que se "centran nas persoas"

Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz y candidata del PSOE en las elecciones del 28-M, reivindicó este domingo a su formación política como "a mellor opción para Guitiriz" y señaló "as políticas socialistas, que son as que centran no benestar das persoas", como clave para que el concello siga creciendo a partir del próximo domingo.

Morandeira hizo estas declaraciones en un mitin en la Casa Habanera de Guitiriz en el que estuvo acompañada del secretario provincial del PSdeG-PSOE y presidente de la Deputación de Lugo, José Tomé Roca, y de la diputada en el Congreso Ana Prieto.

"Esta lexislatura estivo marcada por algo tan extraordinario como unha pandemia e, aínda así, logramos sentar as bases necesarias para que agora Guitiriz tome o impulso que necesita para seguir medrando", señaló. Y añadió: "E fixemos isto poñendo sempre por diante a atención aos nosos veciños e veciñas, centrando o noso traballo en dar solución aos seus problemas e responder ás súas necesidades".

José Tomé se mostró convencido de que Morandeira "vai mellorar os resultados e seguirá sendo a excelente alcaldesa que é", al tiempo que recordó que Guitiriz recibió "un dos investimentos máis importantes que fixemos dende a Deputación nun concello da provincia neste último mandato", cerca de cinco millones de euros.

Ana Prieto aseguró que Morandeira cuenta con "un gran compromiso coa veciñanza e co futuro de Guitiriz" y destacó que "está á fronte dun gran equipo de mulleres e homes".