El PSOE de Guitiriz aboga por las políticas "que se centran nas persoas"

En un mitin en la Casa Habanera, la actual alcaldesa de Guitiriz y candidata socialista, Marisol Morandeira, defendió que el PSOE como "a mellor opción para Guitiriz", poniendo en valor "as políticas socialistas, que son as que se centran no benestar das persoas".

Morandeira recordó que este mandato estuvo marcado por la pandemia, pero aún así se trabajó "poñendo sempre por diante a atención aos nosos veciños e veciñas, centrando o noso traballo en dar solución aos seus problemas e responder ás súas necesidades". Por ello, asegura que afronta la cita electoral "coa garantía do traballo feito, que é tanxible, e coa mochila chea de ideas e proxectos para os próximos anos, que algúns xa os temos iniciados, como pode ser a ampliación do PAI ou a construción dun punto limpo".

La candidata socialista abogó por una campaña "fuxindo da confrontación", en un acto en el que estuvo arropada por el secretario general del partido en la provincia, José Tomé, y la diputada nacional Ana Prieto.

Tomé felicitó a Morandeira por trabajar para colocar "este concello no lugar que lle corresponden pola súa relevancia para a provincia" y recordó proyectos en los que colaboran, como la construcción de la residencia de mayores, un "compromiso" personal del también presidente de la Diputación . Por su parte, Prieto destacó que la candidata "está a fronte dun gran equipo de mulleres e de homes para impulsar o proxecto político progresista centrado nas persoas, tal e como fixo á fornte da alcaldía e tal e como facemos os socialistas onde gobernamos".