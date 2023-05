El PSOE de Foz apuesta por As Lagoas para ubicar el futuro auditorio

El candidato del PSOE de Foz y actual alcalde, Fran Cajoto, anunció su apuesta para construir un auditorio en la zona de As Lagoas, cerca de As Torres, en unos terrenos calificados como dotacionales en el Plan Xeral y que el Concello deberá adquirir. “É unha zona que conta con estacionamento e que está preto da zona de restauración da Rapadoira, co cal resulta moi interesante”, aseguró y explicó que “ten que ser un espazo multifuncional, cun amplo patio de butacas, que nos permita tamén proxectar cine e recuperar así unha dotación que Foz perdeu cando pechou Hermanos Pequenete”. También apuestan por integrar en el edificio la escuela de música.

Cajoto insistió en la necesidad de que Foz cuente con un auditorio, al que bautiza como Mar de Foz. “Estamos á cola da Mariña en espazos culturais”, dijo, “cando concellos de menos de 4.000 habitantes contan con auditorio e Foz, que supera amplamente os 10.000 non, é que algo pasa”. “Nesta lexislatura expúxenlle persoalmente en varias ocasións ao conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, a gran necesidade que ten Foz dun auditorio, pero a resposta foi negativa”.

Paralelamente, Cajoto indicó que se siguen cuidando las actuales infraestructuras. “A Sala Bahía recibiu unha nova climatización, cambiáronse portas e ventás e pintouse o conxunto, estase a preparar a licitación para humanizar o entorno da sala convertíndoa nunha praza, obra quei nclúe a ampliación do partio de xogos da Galiña Azul por un importe de máis de 83.000 euros que xa están consignados”.