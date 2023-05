El PSOE destaca la valoración de la alcaldesa, el BNG prevé sorpasso y el PP confía en la mayoría

A falta solo de una semana para las elecciones, los partidos con representación municipal en Lugo queman los últimos cartuchos para conseguir capturar al gran número de indecisos que, según los resultados de la encuesta de Infortécnica realizada para El Progreso, podría ser determinante a la hora de decidir la alcaldía.

Las primeras reacciones políticas de los resultados de este estudio demoscópico —en el que se aprecia la subida del BNG a costa del descenso del PSdeG-PSOE y también un aumento de concejales en el PP derivado de que Ciudadanos se quede sin representación, aunque sin alcanzar aún la mayoría absoluta— se podrían resumir como euforia en el BNG, prudencia y trabajo en el PP, satisfacción por la empatía en el PSOE y confianza en Ciudadanos.

Elena Candia, del PP, se agarra a lo que dijo en otra encuesta publicada en marzo: "Non damos nada por gañado nin por perdido e sempre digo que a única enquisa que vale é a do próximo domingo". De todas formas, Candia confía en alcanzar la mayoría absoluta siguiendo con su plan de trabajo para convencer a los indecisos y, sobre todo, agarrándose "ao 44,4 por cento de apoios que contamos ter no PP, unha porcentaxe que non se acadaba desde 1999 polo que é un escenario de oportunidades e esperamos chegar ao 46 por cento dos votantes con honestidade, humildade e porta a porta".

PLAN DE SALUD MENTAL Y PLAN RETORNA La candidata del PP, Elena Candia, propone la construcción de vivienda pública, un Plan Local de Saúde Mental, una estrategia de emprendimiento y el Plan Retorna Lugo, que incluye una mejora de la conectividad para el fomento del teletrabajo desde Lugo y un estímulo para el regreso de jóvenes a la ciudad. EP

Lara Méndez, del PSOE, ve muy positivo "o feito de ser a candidata con maior valoración e coñecemento entre a cidadanía», según la encuesta, y sobre la bajada de concejales dice que «estes últimos días serán decisivos e a única enquisa válida é a das urnas".

PARQUE TEMÁTICO ROMANO Y CASTREXO La alcaldesa y candidata, Lara Méndez, dijo este domingo que construirá un parque temático romano y castrexo en el Miño. También hará zonas de juego cubiertas en Paradai, Fingoi, Gallego Tato, Fontiñas y Fonte dos Ranchos. Anunció, además, que incorporará a los colegios enfermeros escolares y creará la campaña ecológica Ecopeques. EP

Rubén Arroxo, el candidato del BNG y gran aficionado al atletismo, afirma que las elecciones se decidirán "no sprint final porque está todo moi igualado". Aun así, asegura estar convencido "ao 100 por cento" de que será el próximo alcalde dado que, en base a las últimas convocatorias electorales, "hai moita máis xente que vota da que di que vai votar", por lo que cuenta con llegar a los 8 o 9 concejales. "Os resultados das urnas sempre foron moito mellores e contamos con 2 ou 3 concelleiros máis agora mesmo. Se cadra é que temos votantes que non teñen teléfono fixo e, polo tanto, non fan as enquisas", opina Arroxo.

INFRAESTRUCTURAS EN EL RURAL El candidato del BNG, Rubén Arroxo, prometió la creación de infraestructuras dentro de un plan de atención a la zona rural. Arroxo se reunió este domingo con vecinos de Orbazai donde anunció un cambio en las 54 parroquias de Lugo como el que, según él, hubo en Galegos y Castelo en este último mandato. EP

Olga Louzao, de Ciudadanos, considera que "la única encuesta que vale es el día de las elecciones" y —pese a que el estudio no le da ningún concejal aunque reconoce estar cerca del 5 por ciento de apoyos para obtenerlo— la candidata dice estar segura de que "vamos a ser decisivos el próximo 28-M".

RATO Ciudadanos anuncia que impulsará que O Val do Rato sea declarado Bien de Interés Cultural. La candidata a la alcaldía, Olga Louzao, considera fundamental la presentación de esta candidatura ante la Xunta para aumentar la protección de este espacio y evitar su aniquilación por la Ronda Este. EP

El baile de ediles entre BNG y PSOE

Las cifras de otras encuestas son más constantes para el PP que para BNG y PSOE. Tanto el sondeo de Sondaxe como el del Instituto DYM, para Prensa Ibérica, coinciden en que gana el PP, con 12 concejales el primer estudio y 11 el segundo, sin mayoría absoluta.

No ocurre igual con PSOE y BNG. Sondaxe les da 7 y 6 ediles, respectivamente, igual que Infortécnica, y DYM, 8 y de 4 a 5, con la posibilidad de 1 edil para Cs y Vox.