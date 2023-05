El PSOE califica de "chapuza" el arreglo de la LU-636 a su paso por Becerreá

El candidato del PSOE a la alcaldía de Becerreá, Carlos Pereira, calificó de "chapuza" los trabajos que la Xunta de Galicia ejecutó en la carretera autonómica LU-636 a su paso por el municipio, e incluso llevó ante la Valedora do Pobo su protesta.

Pereira considera que las obras que se realizaron en la vía que une Becerreá con Sarria suponen un "agravio comparativo cos veciños e veciñas" respecto a la actuación llevada a cabo en el término sarriano, por lo que pide a la Valedora que el proyecto becerrense se iguale al del concello colindante.

El socialista lamenta que el Concello eludiese las quejas de los vecinos y aceptase "o que a consellería estimou de xeito unilateral"

En la parte de Becerreá, expone Pereira, "en catro quilómetros traballaron sobre o firme existente, sen fresado, e o que conseguiron foi deixar unha estrada con menos ancho e cunetas máis profundas, facendo máis perigoso o trazado", mientras que en un tramo de cinco kilómetros “limitáronse a reparar simplemente as partes deterioradas do firme con tratamento asfáltico e rego de selado, é dicir, alcatrán e grava”, denunció el socialista, quien recordó que los vecinos yas e manifestaron en varias ocasiones para el arreglo de la LU-636 "fose nas mesmas condicións que no tramo que conecta Sarria e Saa".

Asimismo, el alcaldable del PSOE critica que el regidor becerrense, Manuel Martínez, eludiese las quejas de los vecinos y aceptase "o que a consellería estimou de xeito unilateral". "O Concello tiña que terse negado con contundencia e ter presionado para que non se nos considerase como cidadáns de segunda", zanjó.