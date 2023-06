Cajoto será alcalde de Foz pero el bipartito con el BNG sigue en el aire

El PSOE y el Bloque en Foz hablarán en la mañana de este sábado, antes del pleno de investidura del alcalde que será a las doce del mediodía, con el fin de fijar unos mínimos para que el BNG apoye la investidura del ahora alcalde en funciones, el socialista Fran Cajoto. En todo caso, la investidura la tiene garantizada Fran Cajoto al ser la lista con más concejales.

Las dos formaciones no consiguieron llegar a un acuerdo en esta semana pero el portavoz del BNG, Fran Fanego, indicaba que para votar la investidura reclamarían "uns mínimos compromisos" de los socialistas.

Mientras, Fran Cajoto reconocía que el acuerdo de gobierno no había sido posible pero daba por hecho la investidura y apuntaba que continuarán hablando "ata o pleno de organización, que é cando realmente se teñen que repartir as áreas e cando se prepara todo, que é o que marca a lei", por lo que señalaba que no le urgía tanto dicho acuerdo.