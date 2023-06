El PSOE de Alfoz le ofrece a VIA la alcaldía

El candidato socialista a la alcaldía de Alfoz y ahora alcalde en funciones, Jorge Val, dio toda una sorpresa al anunciar que propuso al grupo independiente VIA que su candidata, Efigenia Maseda, ocupase la alcaldía y no ellos, pese a que tienen un edil más. Cuatro del PSOE por tres de VIA. La única condición que pone Jorge Val es que a la hora de negociar las delegaciones en el Ayuntamiento "eles sexan con nós tan xenerosos como somos nós con eles ó darlles a alcaldía".

Jorge Val justifica su decisión en base a la "gran cantidade de proxectos en marcha que temos e que queremos que sigan adiante polo ben dos veciños de Alfoz. Se outra xente chega e ocupa a alcaldía, van quedar parados durante meses, e iso será un serio problema para a xente de Alfoz" y concluye que "ata aí chega o noso compromiso con Alfoz".

Esta propuesta la realizaron al grupo que encabeza Efigenia Maseda que, por el momento, no se pronunció al respecto ya que por ambas partes indicaron que había sido solo "unha primeira toma de contacto", pese a la carga de profundidad de la oferta de Jorge Val.

Unas pocas horas después de haber realizado esa oferta la posición negociadora de Jorge Val se reforzó todavía más porque la Xunta Electoral admitió algunas reclamaciones que habían presentado los socialistas de este municipio y, como consecuencia de ello, el PSOE gana un concejal y llega a los 4. Lo gana en detrimento del PP que se queda en 2. VIA, por su parte, mantiene los 3 que ya tenía antes.

Esta situación, sin embargo, no altera el escenario de pactos y tanto PSOE como PP necesitan de VIA para conseguir gobernar. Ahora que ya se sabe que el PSOE está dispuesto a renunciar a la alcaldía para dársela al grupo de Efigenia Maseda, queda por ver la calidad de la oferta del Partido Popular.