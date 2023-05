El PSdeG lanza un documental en redes sobre "a traizón do PP á Mariña con Altri"

El PSdeG lanzó este martes el documental A Mariña, o relato dunha traizón sobre "as mentiras e os incumprimentos" del PP con la comarca en relación con la instalación de Altri. En la pieza audiovisual, de 15 minutos y que difunde en las redes sociales, denuncia una estrategia de la Xunta para "tapar as protestas polo abandono do sector industrial na comarca" con el anuncio de la instalación de una planta de fibras textiles que generaría entre 2.000 y 3.000 empleos en la Costa lucense, explica.

El edil socialista de Cervo Francisco Mon asegura que la noticia "foi soltada no momento máis crítico" cuando la población se manifestaba por la amenaza de cierre de la factoría de Alcoa y por el anuncio de la marcha de Vestas de Viveiro, con más de 600 empleos en juego en una comarca resentida por los efectos de la pandemia y deprimida en el sector industrial. "Altri foi como unha especie de pantalla, un placebo", señala el presidente de la Mancomunidade de Municipios da Mariña y alcalde de Foz, Fran Cajoto.

La posible llegada de la lusa Altri generó "ilusión e expectativas, unha noticia que nos enchía de esperanza", asegura la alcaldesa de Trabada y diputada, Mayra Bermúdez, quien indica que vieron el anuncio como algo real por las reservas de eucalipto con las que cuenta la zona. "Empezamos a mobilizarnos e a presentar iniciativas no Parlamento", recuerda la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.