El PP defiende que As Pontes se merece un alcalde "a tempo completo" y no una persona, en referencia al actual secretario general del PSdG, Valentín González Formoso, que esté "preocupado de calquera cousa menos de atender as necesidades dos seus veciños".

Así se manifestó el presidente provincial de los populares en A Coruña, Diego Calvo, en el acto de presentación de la candidatura que encabeza María Dopico, que es, a su modo de ver, "a persoa idónea para cambiar o municipio" e iniciar "unha nova etapa", dijo.

"Necesitamos un alcalde que pense nas Pontes, que se centre nos problemas da xente que vive aquí e que se proeocupe de mellorar os servizos e a industria, non un alcalde que hai moito tempo que As Pontes non está dentro das súas prioridades", añadió.

Por su parte, María Dopico, que debuta como candidata a la alcaldía de As Pontes, reflexionó sobre la "pérdida de oportunidades que se está a producir" en el municipio, que necesita "reactivarse" a nivel social y económico, defendió.

LISTA. Acompañan a la farmacéutica inspectora de Saúde Pública de la Xunta en la lista Fernando Vilaboy Ledo, David Rivera Fernández, María Casal Vega, María Pico García, Carlos Manuel Porto Basoa, Elena Tenreiro Arcos, Beatriz Bellas Candamil, Daniel Fraga Calvo, Vicente Cabarcos Dopico, María de la Luz Muñoz González, Lino Luaces Piñeiro y Jesús Manuel Pérez Corgos. Como suplentes: Jesús Francisco Blanco Prieto, Berta Ruiz Gárate, Elisa Rivera Pena, Ricardo Liñares Rosende y Ana María Anillo Pérez.