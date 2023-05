O PP da Pastoriza comprométese a crear un centro de día municipal e xestionar o SAF

O PP da Pastoriza comprométese a crear un centro de día municipal e a xestionar directamente o Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que na actualidade está externalizado, en caso de entrar no goberno local nos comicios do 28 de maio.

O candidato á alcaldía, Darío Cabaneiro, trasladoulle a súa proposta á responsable de Política Social do goberno galego, Fabiola García, e ao secretario xeral do PP lucense e responsable provincial de Política Social, Javier Vázquez Nodal, nunha reunión que mantiveron coas delegadas sindicais do SAF.

O alcaldable popular deu a súa palabra para "facer as xestións necesarias para dotar á Pastoriza dun centro de día municipal onde ofrecer atención diúrna especializada ás persoas que o precisen", co obxectivo de fomentar "a súa autonomía da man do desenvolvemento de actividades e diversas terapias". Con isto, os populares tamén buscan "facilitarlles ás súas familias a conciliación da súa vida laboral sen que teñan que desprazarse a concellos limítrofes".

Cabaneiro tamén trasladou a súa intención de estudar a forma para que sexan as traballadoras do SAF as que atendan tamén o centro de día, e recoñeceu "a súa labor e a súa vinculación cos usuarios aos que prestan atención diaria".

Dende o PP da Pastoriza tamén ven necesario "reducir a lista de agarda daquelas persoas que necesitan atención diaria", debido a que "actualmente hai 29 persoas esperando polo servizo", e comprométense a solicitar á Xunta "máis horas de atención nos domicilios".