O PP de Castroverde aposta por municipalizar o SAF

O candidato do PP á alcaldía de Castroverde, Pablo Figueiras, e o responsable de Política Social en Lugo e secretario xeral dos populares na provincia, Javier Nodal, reuníronse cunha ampla representación das traballadores do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) castroverdés, que amosaron "a súa satisfacción" coa proposta feita polo alcaldable para municipalizar o servizo.

Esta suxestión chega tras o anuncio dunha nova adxudicación desta prestación por parte do Concello en 2,1 millóns de euros para dous anos e durante a xuntanza, empregadas e representantes políticos abordaron esta medida e as condicións laborais que implica "este cambio de paradigma", que "nada resolve", en palabras de Figueiras. Refírese así a que ese novo contrato "non exime de que os problemas que ten agora o servizo se volvan a producir".

Porén o candidato popular aposta por municipalizar o SAF, "unha teima case que persoal", pois, apunta, "estas traballadoras non poden continuar na situación na que están e o servizo non pode ser tan cuestionado ata o punto de que moitas denunciaron á empresa por prácticas intolerables”.