Pontón pronostica que Ana Ermida gobernará con mayoría absoluta en Barreiros

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, respaldó este domingo en Barreiros a la alcaldesa y candidata de su partido, Ana Ermida, poniendo en valor "a súa capacidade para abrir un tempo novo no concello". Pontón pronosticó que Ermida seguirá siendo la mejor alcaldesa del municipio y lo hará con mayoría absoluta tras el trabajo desarrollado en el último mandato, en que gobernó en coalición con el PSOE.

Ana Pontón puso a Barreiros como ejemplo de que la alternativa real al PP es el modelo municipal del Bloque. "Fronte á Galicia en pequeño que nos deixa o PP, a Galicia en grande que quere construír o BNG, concello a concello". proclamó.

"Ana, man a man cos compañeiros, demostrou a importancia de pelexar polos nosos soños" pues el Bloque "abriu un tempo de progreso e de futuro, con máis liberdade, democracia e dereitos”, resaltó Pontón, quien aseguró que el proyecto liderado por la alcaldesa "camiña ao lado dos veciños de Barreiros, facéndovos partícipes da vida do concello coa máxima transparencia e información".

La nacionalista señaló que el modelo del BNG gobierna en positivo y destacó que en cuatro años logró “o aumento da poboación e a recuperación dunha xestión eficaz, rigorosa e transparente, nos que melloraron os servizos públicos e avanzous nas infraestruturas básicas, sen esquecer os programas a favor das familias e da igualdade”.

Ana Pontón considera que el Bloque seguirá contando con el apoyo de la mayoría social, porque “os veciños queren seguir avanzando, progresando e construíndo un concello democrático, que goberna con eficacia, con honradez e que coloca as persoas no centro”.

La líder del BNG vaticina un resultado histórico en Barreiros y en el conjunto de Galicia, lo que permitirá llevar su modelo a más concellos. Pontón afirma que “por iso o PP está tan, tan nervioso, mesmo diría que está desatado, con Rueda en modo ‘mamporrero’ atacando ao BNG por terra, mar e aire facéndome oposición porque mentras O Bloque ten un modelo municipal de éxito que transforma en positivo e que mellora a vida das persoas, o PP non ten nada que ofrecerlle nin aos concellos nin a Galicia”, recalcó.

“Como vai ter un modelo de país quen nin ten capacidade nin autoridade para dirixir o seu propio partido porque hai un Fitipaldi en Ourense que lle cala a boca", dijo Pontón sobre el presidente del PP, Alfonso Rueda, al que ve dos problemas: El primero, no controlar a su partido, “sendo humillado por Baltar", y el segundo porque “sabe que empezou a conta atrás para un cambio real en Galicia que vai liderar o BNG. Isto é o que realmente lle preocupa ao PP, que sabe que vai perder as eleccións en canto as convoque porque o ascenso do Bloque é imparable”, recalcó.