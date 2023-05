Pontón, en Lugo: "Concibimos o espazo público como un dereito á cidadanía"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, recordó este martes en Lugo que su partido concibe "o espazo público como un dereito da cidadanía", lo cual es "un sinal de identidade da política municipal" del partido nacionalista en los ayuntamientos en los que gobierna.

Pontón hizo estas declaraciones durante la visita que realizó este martes al barrio de O Castiñeiro, en la ciudad de Lugo, acompañada por el candidato del BNG a la Alcaldía y actual teniente de alcalde del gobierno municipal, Rubén Arroxo.

Ir "gañando espazos públicos de calidad é un sinla de identidade da política municipal do BNG, insistió, porque "o espazo público ten que ser para a cidade" y hay que "pór as persoas no centro".

A su juicio, ese es un "modelo que avanza en Lugo grazas" a la presencia del BNG en el gobierno local de la ciudad.

"Vemos que a cidade avanza, transfórmase e mellora en calidade de vida", también preparándose "para o cambio climático, con máis espazos verdes e a presenza preponderante das árbores no espazo urbano", añadió Pontón, con el "BNG como motor desa transformación".

Por ello, "a partir do 28 de maio, Rubén Arroxo estará na Alcaldía. Estou convencida", afirmó. Arroxo y el "equipazo" del BNG en Lugo son "unha aposta segura de futuro".