Piñeiro apuesta por la dotación y mejora de servicios en el rural lancarés

El PSOE de Láncara celebró este martes un acto para presentar su candidatura y los ejes de su programa electoral, entre los que está la dotación y mejora de servicios en el rural.

Entre las propuestas figura continuar con el aglomerado en caliente de los accesos, crear un plan municipal de traídas de agua, mejorar el sistema de selección de recogida de basura y la eficiencia del alumbrado público, la rehabilitación de viviendas tradicionales y facilitar la llegada de internet de calidad a todas las parroquias.

La atención a los mayores y los servicios sociales; la juventud, el deporte y la educación; la economía y el empleo; la igualdad; la cultura y el turismo también forman parte del decálogo de compromisos del PSOE, que incluye la creación, renovación y acondicionamiento de espacios públicos en A Pobra de San Xiao y medidas para combatir la despoblación.

Así lo desgranó el alcalde y candidato a la reelección, Darío Piñeiro, en un acto en el centro polifucional del campo de la feria de A Pobra con la participación de, entre otros, la secretaria de Organización del PSdeG en la provincia de Lugo y diputada, Pilar García Porto; la parlamentaria autonómica Patricia Otero; y el diputado y primer teniente de alcalde de Láncara, Pablo Rivera.

Darío Piñeiro aseguró que se presenta "con máis forza ca nunca" y aspira no solo a consolidar la mayoría absoluta, sino a "ampliala mellorando os resultados". Esto "permitiranos ter máis peso diante doutras administracións, e darlles continuidade aos importantes proxectos que xa temos en marcha, ademais de conseguir outros novos, para mellorar as condicións de vida dos nosos veciños e veciñas, e para favorecer a actividade económica do noso concello", manifestó.

El PSOE concurre a los comicios del día 28 con una lista "renovada e reforzada, con experiencia de xestión e cun compromiso firme cos veciños", aseguró el alcaldable, quien incidió en que este partido es "a opción que mellor coñece" el municipio e "os únicos que temos a capacidade, o equipo e a enerxía para sacar adiante proxectos importantes, como os acadados neste último mandato, cun investimento histórico".

Los socialistas concurren a las municipales con una lista "renovada e reforzada, con experiencia de xestión"

Por su parte, Pablo Rivera apostó por continuar "buscando a colaboración permanente coas demais administracións", destacando que, "grazas a todo o equipo de goberno, pero, sobre todo, ao incansable traballo do alcalde para chamar á porta doutras institucións, Láncara pasou do esquecemento a converterse nun dos municipios de referencia da comarca".

Pablo Rivera es el número dos de la candidatura socialista. Le siguen los actuales concejales José Manuel García Aldegunde, Emilia Fernández Seijo, Miguel Rodríguez Abad y Diego Balboa Amado. La lista incluye a Alba María Sangil de Andrés, Juan José Díaz Gómez, Alba Roda Sangil, Jesús Pardo Somoza y Luis Bande Fernández.