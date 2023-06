PG y BNG reiteran su rechazo a Gato y el PSOE provincial guarda silencio

A cuatro días de la investidura, los pactos de gobierno en Monterroso continúan sin visos de resolución. En escena están un Partido Galego (PG) y un BNG que se niegan a llegar a acuerdos con el PSOE mientras Antonio Gato siga en cabeza, y con un PP y un Independentes por Monterroso (IxM) que, ideológicamente, lo tienen difícil para buscar apoyo en el lado izquierdo del tablero.

Con una evidente crisis en las filas socialistas, tras la petición de la agrupación local para que su alcaldable dé un paso atrás y se busque relevo, desde la dirección provincial optan por el silencio: ni salen en defensa de Gato, al que recuperaron para estos comicios pese a no ser militante, ni recogen el guante que les echaron sus compañeros de filas monterrosinos, que sugieren que el PSOE lucense debería apoyar la propuesta para que el histórico político se vaya.

Tanto PG como BNG volvieron el lunes sobre una de sus promesas electorales: que no pactarían con Antonio Gato. No obstante, el líder del PG, Xabier Vázquez, fue más cauto que su homólogo nacionalista, Brais Vázquez.

Este último evidenció que Gato es una línea roja, pero su retirada no despeja el camino hacia el pacto, aunque sí lo allana. "Se non está el poderemos empezar a falar, pero non é só cambiar o alcaldable, aínda fan falta moitas conversas", señaló Brais Vázquez.

El candidato del BNG, formación que regresa a la corporación al recuperar un edil, insiste en que los desencuentros en la órbita del PSOE de Monterroso son "asuntos internos dos que non podo opinar". Con todo, reconoce que el acuerdo alcanzado en la asamblea extraordinaria de la agrupación local del PSOE para pedir el repliegue de Gato refleja "que queren solucionar" el conflicto.

El líder del BNG, que recuerda que "con Gato non houbo negociacións porque unha chamada dun minuto -la que realizó el socialista tras los comicios- non se pode considerar como tal", dice que desconoce lo que pasará, pero que "actuaremos en consecuencia".

Por su parte, desde la otra formación en discordia, el Partido Galego, Xabier Vázquez defiende que "temos un compromiso coa xente que nos votou, á que lle prometemos non apoiar a Gato", pero matiza que "non queremos influír no resto de partidos nin imos poñer condicións a outros".

Así, comedido en sus palabras, Vázquez dejó entrever la dificultad que supone alcanzar pactos en Monterroso tras el fragmentado escenario que dejaron las urnas -tres ediles para el PP, tres para el PSOE, dos para IxM, dos para PG y uno del BNG-. "Respecto á política de Monterroso agardo calquera cousa", dijo Vázquez, quien negó que su partido haya barajado la opción de apoyar a los populares y a los independientes.

Ser "coherente"

Antonio Gato no se plantea una retirada porque, dice, no supondría ser "coherente". "Non vou defraudar os electores que votaron por unha candidatura que eu encabecei; quero ser absolutamente responsable e coherente", expuso, para luego insistir en que "vou continuar na corporación para defender os intereses de Monterroso".

Su postura ya la desveló el jueves al conocer el descontento existente en las filas del PSOE local, que se materializó en la asamblea convocada por afiliados socialistas de Monterroso para echar a Gato y desatascar las conversaciones. Así el panorama, todo indica que cada partido será cauteloso a la hora de jugar sus bazas y que poco se dilucidará antes del próximo sábado.