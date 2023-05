Ourense, el territorio inmune al escándalo

Ourense se ganó a pulso un lugar protagonista en esta campaña electoral del 28-M, pero curiosamente no lo hará por la trascendencia que tengan las urnas sino por la capacidad inigualable de Gonzalo Pérez Jácome y Manuel Baltar para atraer y absorber la luz de los focos. En cualquier otro ecosistema político, los audios del alcalde o la multa por ir a 215 por hora del presidente de la Diputación, a las puertas de unas elecciones, bastarían para dejarlos fuera de combate o, al menos, muy noqueados. Pero aquí no. Esto es Ourense, un territorio al que los años han hecho inmune al escándalo político.

La provincia más indescifrable e impredecible de la política española vuelve a marcar la agenda electoral con ambos episodios. Pero existe una sensación generalizada de que, pese a la gravedad de ambos hechos, será difícil que tengan una traducción proporcional en las urnas. Es decir: se asume que habrá alguna penalización el 28-M, pero que no resultará ni mucho menos defintiva.

El voto fiel a Jácome

En el caso del Concello de Ourense, esa teoría tiene una doble explicación: el perfil de votante de Jácome y la debilidad de la alternativa.

Encuestas: Todavía no hay sondeos tras los audios de Jácome, pero hasta ahora siempre resistió con fuerza entre los seis y los siete concejales

El escándalo de los audios, protagonizado por cualquier otro político, sería para llevarse las manos a la cabeza; pero en él sorprende menos por su singular forma de ser y de ejercer la política. No quiere decir que no sean hechos graves, pero lo que varía es la percepción de esa gravedad. A Jácome le vota mucha gente que lo conoce y, por ello, le tolera más cualquier polémica, porque en el fondo las lleva en su ADN. Basta revisar la hemeroteca para confirmarlo.

De arranque, la mayoría de sus seguidores ya le ha ‘comprado’ su teoría de la "mafia" y los "micrófonos ocultos" y lo ven una víctima. Muchos de los suyos son, además, votantes cabreados con el PP y el PSOE, cuyo grado de fidelidad a DO es elevado, como reflejan todas las encuestas.

Si a este factor se suma que, enfrente, los candidatos de los dos grandes partidos, Paco Rodríguez y Manuel Cabezas, vienen de sufrir también problemas con la Justicia —que además todavía no tienen cerrados al 100%— y que no acaban de enganchar al votante y despegar en las encuestas, el escenario para Jácome no es tan letal como se podría presuponer.

Campaña: El escándalo del alcalde le está proporcionando un efecto positivo: un total protagonismo mediático que silencia a los rivales

Además, hay un efecto indrecto de todo esto que no le viene mal: el sobreprotagnismo mediático del alcalde en plena campaña electoral, que contrasta con la desaparición de sus rivales.

Así que el verdadero daño que le puede hacer todo esto al alcalde no está en las urnas, sino que su problema reside en el mismo lugar donde llevan residiendo los problemas de la ciudad desde 2019: en los pactos. No hay que olvidar que Jácome es alcalde porque en una corporación de 27 concejales hubo 23 o 24 incapaces de ponerse de acuerdo y formar una alternativa a un gobierno que llegó a ser de solo tres ediles. Surrealista.

Salvo que un meteorito impacte con la Tierra, al PSOE y PP les sobrarán números para formar una mayoría tras el 28-M. Que sean capaces de pactar ya es otra cosa.

La batalla provincial

En cierto modo, a Baltar le ocurre más de lo mismo que a Jácome: que su imprudencia puede pasarle algo de factura en las urnas a su partido, pero es difícil que hasta el punto de poner en juego la Diputación. Y aquí también hay una doble explicación.

Diputación: La capital y su entorno son claves porque reparten 15 de los 25 diputados, y ahí el efecto Cabezas y el adiós de Cs le echa una mano al PP

Por un lado, porque la elección a la Diputación es indirecta y no es él quien se expone, sino que en el fondo el vecino vota a su alcalde.

Y por el otro, que el reparto de diputados por circunscripciones en esa provincia es difícil de mover: Bande y Trives reparten uno solo que suele amarrar el PP; Valdeorras, O Carballiño, Verín y Ribadavia asignan dos, que se reparten siempre PP y PSOE; y los otros 15 están en la circunscripción de Ourense, donde se juega todo.

Pero justo ahí, la desaparición de Ciudadanos —que logró dos— y el efecto Cabezas puden echarle una mano a Baltar y apuntalar su mayoría, que perdió por primera vez en 2019. Es curioso que sea Cabezas quien, con su resultado, puede salvarle los muebles de la Diputación a Baltar, ahora que su relación no pasa por el mejor momento, visto lo que dijo el candidato local esta misma semana: "Votarle a Jácome es votarle a Baltar". Una frase luego matizada.

Así que lo que queda claro es que en Ourense, territorio inmune al escándalo, para mover los marcos políticos parece que hace falta algo más que multas y audios. Ni siquiera aunque mañana salga una grabación nueva en la que Jácome llame a Baltar y le pregunte: "¿Pactamos el 28-M?". Y el del PP le responda: "Espera, te llamo ahora que creo que me acaba de pillar el radar".